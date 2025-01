Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 gennaio 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Presepe francescano in occasione dell’Anno Santo: dopo oltre cinquant'anni ritorna in esposizione il grande presepe dei Frati Cappuccini di Sanremo ambientato in una immaginaria piazza della Sanremo vecchia . Via Cappuccini 52, a fianco del Casinò (h 8/12-15.30/19)



10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra ‘Sub Tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino’, dedicata all’omonimo magistrato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021, che si articola in quattro sezioni che omaggiano e ripercorrono la figura di Livatino: ‘Vita e formazione’, ‘La professione’, ‘Martirio e beatificazione’, ‘L’eredità di Rosario Livatino’. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18)

10.00. ‘La Casa da Gioco si mette in mostra’: mostra nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo per ricordare alcuni momenti saglienti della storia dell’azienda turistica principale della Riviera. Porta teatro della casa da gioco, ingresso libero e gratuito

10.55. Inverno in Regata – Campionato West Liguria: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori Junior’: incontro con la scrittrice Paola Ravani ‘Il bambino dall'occhio blu’ (ed. Einaudi). Modera l'incontro Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile. Sala interna di Villa Nobel, ingresso libero

17.00. Nel salone di palazzo Roverizio a Sanremo in via Escoffier, un incontro sul tema ‘La via del benessere? La conoscenza e la regola delle 3C’. L’incontro sarà condotto da Mauro Cirillo ed Erica Martini



IMPERIA



10.00. Campionato Regionale Assoluto di Cross organizzato dal Marathon Club Imperia con percorso a bordo mare: partenza della prima gara Seniores alle 10.10, a seguire le altre categorie. Parco Urbano



10.30-24.00. ‘Luna Park invernale 2024’ (ultimo giorno). Piazzale Maestri del Commercio a Oneglia (h 10.30/12.30-14.39/24)



16.30-18.30. Cinquant’anni di attività ed associazionismo sportivo: ultimo giorno della mostra a cura del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese con testimonianze, immagini, ricordi, personaggi, racconti, video le grandi organizzazioni nazionali ed internazionali. Galleria Civica Il Rondo, piazza Dante



16.30. ‘La Principessa Capriccio – Storie di Amicizia e di Crescita’: spettacolo di narrazione per famiglie di e con Matteo Curatella e Francesca Zoccarato. Regia di Dadde Visconti. Merenda a fine spettacolo (10 euro). Teatro delle Opere Parrocchiali in via Verdi 14, info e prenotazioni 375 8311212



VENTIMIGLIA



14.30. 'Incontriamoci a Ventimiglia': incontro organizzato in occasione dei dieci anni dalla chiusura della frontiera a Ventimiglia (2015-2025). Spes, in corso Limone Piemonte 63



VALLECROSIA

15.00. Festa di Sant'Antonio Abate, Santa Messa solenne presieduta da Don Sueli + processione con la statua del santo animata dalla Banda Musicale di Ventimiglia + rinfresco sul piazzale della chiesa. Città alta



15.45. ‘Ogni cosa al suo tempo’: atto unico di Marisa D’Aloisio e Lorenzo De Stefanis. Sala Polivalente comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Sergio D'Orsi ‘I Fiori del Mare’. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 31 gennaio



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A Teatro con Mamma e Papà’, spettacolo dal titolo ‘Lucilla’ della compagnia ‘Teatro Circo’. Al termine merenda assieme agli attori (7 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 7302028



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



DIANO CASTELLO



10.30-17.30. Per la festa di San Mauro, mercato di artigianato e street food + esposizione di auto d’epoca organizzata dal Club Fiat 500 del Golfo Dianese + alle 14.30 e alle 16, intrattenimento per i più piccoli a cura della compagnia Fem Spettacoli + alle 15, celebrazione della messa in onore di San Mauro nella chiesa parrocchiale e processione per le vie del paese + per tutti il giorno intrattenimento del gruppo sbandieratori e musici della città di Ventimiglia e della banda musicale di Alassio. Frazione Varcavello



DOLCEACQUA

9.15. Escursione alla scoperta dei Santuari di Dolceacqua accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna. Ritrovo in Piazza Mauro, info 347 4563954 (più info)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio. Visitabile fino a domenica 9 febbraio 2025



PIEVE DI TECO



10.30. Festa Patronale di San Sebastiano - Festa dei Cittadini Pievesi nati nell'anno 1945 e nell'anno 2024’: S. Messa Solenne in onore del Santo Patrono, con la presenza degli ottantenni, dei diciottenni e dei piccoli nati nel 2024 e processione con la Statua del Santo Patrono + consegna delle Medaglie d'Oro ai cittadini Pievesi nati nell'anno 1945 e consegna dono di benvenuto ai piccoli nati nel 2024. Salone di rappresentanza del Comune

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)



FRANCIA

MONACO



10.30 & 15.00. Spettacoli di selezione del 47° ‘Festival International du Cirque de Monte-Carlo’ (due rappresentazioni). Espace Fontvieille, fino al 26 gennaio (info e acquisto biglietti)



19.00. ‘Don Giovanni’: spettacolo operistico semi-scenico. Direttore: Bertrand de Billy. Maestro del coro: Stefano Visconti. Dramma giocoso in due atti con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Libretto di Lorenzo Da Ponte. Auditorium Rainier III (più info)



