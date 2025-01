Volley femminile, sconfitta per il Grafiche Amadeo contro il Volare Volley Arenzano

Anche la squadra femminile del Grafiche Amadeo incappa dopo le feste natalizie in una netta sconfitta per 3 set a 0 contro il Volare Volley Arenzano.

Fuori casa le ragazze di Guadagnoli non hanno trovato gioco ,infatti i parziali (25 a 19 - 25 a 17 - 25 a 14 )evidenziano come sia mancata concentrazione e spirito agonistico con troppi errori in ricezione ed attacco, specialmente nella parte finale dei set.

Prossimo incontro contro il volley Tigullio in casa a Villa Cittera domenica alle ore 17 inoltre, a seguir,e ovvero ore 20 scende in campo la squadra maschile del Grafiche Amadeo - Oliflor contro il Colombo Voltri.