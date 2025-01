Petanque: nel prossimo fine settimana al via il campionato di Serie A, ai nastri di partenza due imperiesi

Con la partecipazione di due squadre della nostra provincia, prendono il via i campionati nazionali di serie A. Sabato prossimo, con inizio alle 14,30, per il torneo maschile, la Biancheri Muller Bordighera debutterà sui propri campi, in via Stoppani, contro la formazione cuneese della Buschese.

Quest'anno, il sodalizio bordigotto, si avvarrà della conduzione tecnica di Riccardo Capaccioni, già Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. componenti della formazione, saranno in buona parte i medesimi dell'anno scorso, cioè: Mauro Carassale, Simone Bacigaluppi, Gianluca Basso, Emanuele Goffredo, Marco Cricca, Roberto Andreutti, a questi, si sono aggiunti Valentino Debar, Walter Massa, Gianni Vigliarolo, Silvio Tortello e Jacopo Milazzo.

Complessivamente, saranno otto le società partecipanti di cui sei piemontesi e due liguri. Oltre la Biancheri Muller, ci sarà anche la genovese ABG, In campo femminile, la nostra provincia, sarà rappresentata dal G.S.P. di Ventimiglia con alla guida, da quest'anno in qualità di C.T., di Riccardo Carrai con il dirigente Benito Campagna. Il gruppo delle giocatrici, sarà identico a quello dello scorso anno quando la compagine ventimigliese giunse a disputare la finale per il titolo tricolore, battuta poi dalle piemontesi del Savigliano.

Questa la formazione che scenderà in campo domenica prossima alle 14.30, in trasferta sui campi dell forte Costigliolese: Simona Bagalà, Rosina e Liliana Greco, Roberta Peirano, Elvira Grillo,Floriana Anselmi, Simona Claps, a cui si è aggiunta Dania De Luca. A questo campionato, partecipano sei società divise fra le regioni di Piemonte e Liguria. Infine, nell'ampio panorama delle bocce piccole, sabato prossimo, prenderà il via anche il campionato di serie A2 maschile con la presenza del Dlf di Ventimiglia che debutterà in trasferta sui campi cuneesi della Buschese. In questo torneo, saranno otto le società partecipanti fra le due regioni di Piemonte e Liguria.