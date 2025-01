Federazione Calcistica di Seborga, arriva dal Bitta FootGolf Team la Supercoppa Italiana, il trofeo che mancava

Arriva ancora dal FootGolf una storica vittoria per la Federazione Calcistica del Principato di Seborga. Presso il Golf Club 'Il Colombaro' di Salò in provincia di Brescia infatti il Bitta Team di Genova, storico partner rappresentante della FCPS e campione italiano AIFG 2024, ha conquistato ieri la Supercoppa Italiana 2025 disputata in gara singola contro i padroni di casa del Brescia, squadra campione nazionale 2024 della LNF, l'altra lega del FootGolf italiano. Una vittoria al cardiopalma decisa all'ultimo colpo dopo un'intensa giornata di gare a cominciare dal mattino con 6 sfide a coppie, ognuna su 9 buche, poi proseguita al pomeriggio con 12 scontri individuali sulle 18 buche.

Le prove del mattino ponevano subito in vantaggio il team ligure grazie a quattro vittorie, una sconfitta ed un pareggio che fissavano il risultato sul 4-1 alla pausa prima del grande ritorno pomeridiano del Brescia abile a riacciuffare il pari sull'8-8 (con 7 vittorie e 4 sconfitte individuali) rendendo così decisiva la sfida finale fra Ennio Singia, bresciano ma portacolori del team genovese, e l'atleta locale Ivan Pelati. E proprio all'ultima buca, con Singia in vantaggio di un punto, il padrone di casa sfiorava il colpo che avrebbe portato la sua sfida in parità e le due squadre allo spareggio... Era invece il Bitta ad ottenere la vittoria per 9-8 ed un nuovo trofeo in bacheca anche per la Federazione Calcistica del Principato.

"Siamo davvero felici di questo trionfo - ha commentato il Direttore Sportivo della FCPS Matteo Bianchini - e facciamo ancora una volta i complimenti ai nostri amici del Bitta ma anche al Brescia FootGolf per un evento fantastico che è stato un vero e proprio manifesto di questo sport. Queste gare dirette fra due squadre sono sempre molto particolari, emozionanti, equilibrate ed è già la seconda volta, come nella Italian Teams Cup 2024, che il Bitta vince all'ultima buca dell'ultima gara. Tutti i giocatori in campo hanno mostrato un livello straordinario tanto che l'evento, molto atteso, è stato seguito in diretta dall'app internazionale 'Birdiebase' gestita dalla stella olandese Jim Kuipers. Siamo molto grati al Presidente Luca Taliercio ed a tutto il Bitta Team per aver portato ancora una volta in alto i nostri colori consegnandoci un trofeo importantissimo che va anche a completare, per la nostra Federazione, la bacheca riguardante le tre competizioni tradizionalmente più prestigiose a livello sportivo nazionale italiano. Dopo lo scudetto vinto in questi anni di collaborazione dal Bitta stesso nel FootGolf, sia a livello individuale che a squadre, e la Coppa Italia conquistata la scorsa estate dalle amiche della San Leonardo nella pallapugno femminile, la Supercoppa va quindi a chiudere un cerchio proprio nell'anno del nostro decennale con la speranza che sia anche di ottimo auspicio per la stagione appena iniziata".