Personaggi d’inverno: non sono pochi i protagonisti dei fumetti e dei cartoni che assumono il freddo come caratteristica peculiare

Quest’anno l’inverno si sta dando molto da fare, non trovate? Non so voi, ma io ogni mattina devo grattare via il ghiaccio che, durante la notte, si è formato sul parabrezza della mia auto. Oggi, mentre eseguivo questa fastidiosissima operazione, guardando i cristalli che venivano via, mi è venuto in mente un personaggio dei fumetti. Sì, uno che col ghiaccio ci campa, ecco, ci si identifica. Poi me n’è venuto in mente un altro. Eh, sì, è vero, c’è anche lui… Poi un altro ancora.

Insomma, in pochi minuti mi sono sorpreso a redigere una piccola lista di personaggi, maschi e femmine, buoni e cattivi, tutti legati al ghiaccio, al freddo, al gelo. Alcuni anche piuttosto famosi. Elsa, ad esempio. Chiunque negli ultimi dieci anni abbia avuto dei figli in età scolare ha dovuto ascoltare quotidianamente la canzone “All’alba sorgerò”, versione italiana cantata da Serena Autieri del brano “Let it go”, tratto dalla colonna sonora del film “Frozen” della Disney (2013). Il brano ha fatto così tanto da apripista al lungometraggio che viene da chiedersi se questa storia, ispirata a una fiaba di Andersen, avrebbe conosciuto senza di lui il medesimo successo. Successo che ha comportato, negli anni successivi, la realizzazione di un secondo capitolo e di due cortometraggi, nonché di alcune emulazioni minori. Merita una menzione come comprimario anche il pupazzo di neve Olaf; nel suo caso il legame col freddo è addirittura vitale.

La canzone “All’alba sorgerò” dal film Frozen

La fiaba cui Jennifer Lee, la sceneggiatrice di Frozen, si è ispirata per creare la storia di Elsa, Anna e di tutti gli altri personaggi che gravitano loro intorno, è “La Regina delle Nevi”. Si tratta davvero soltanto di un’ispirazione, dato che le trame delle due vicende sono molto distanti.

Jennifer Lee

Dal punto di vista storico, bisogna però annotare il successo simile che ebbe, con le dovute proporzioni legate all’epoca, il lungometraggio omonimo di Lev Atamanov, una produzione russa della Soyuzmultfilm, che uscì al cinema nel 1957. Per la categoria film di animazione vinse, in quello stesso anno, il Leone d’Oro a Venezia e il Festival di Cannes. Da citare anche il remake del 2016.

Il trailer del film “La Regina delle Nevi” del 1957

Il trailer del remake del film “La Regina delle Nevi” del 2016

Un altro personaggio legato per antonomasia al freddo e al gelo è l’eroe della Marvel Iceman, da noi più conosciuto con la definizione “Uomo Ghiaccio”. Appartiene agli X-Men, quindi è un mutante e ha la curiosa abitudine di spostarsi scivolando su lastre di ghiaccio create da lui stesso. Al cinema è stato interpretato in diversi film dall’attore Shawn Ashmore.

L’uomo ghiaccio della Marvel

Anche la DC ha un suo uomo di ghiaccio, un cattivo, uno dei nemici di Batman più classici. Si chiama Mister Freeze. Un malvagio che, rispettando la migliore tradizione gotica, si è votato al male in virtù della sua storia dolorosa. Grazie alle sue conoscenze nel campo della criogenetica, ha ibernato la moglie, affetta da una malattia terminale. E’ rimasto però vittima di un incidente che ha reso il suo corpo incapace di sopravvivere a temperature superiori allo zero. Si dedica al crimine per raccogliere fondi per le sue ricerche e salvare la moglie. Al cinema è stato interpretato, in un film di qualità discutibile, da Arnold Schwarzenegger (Batman e Robin, 1997).

Mister Freeze

Arnold Schwarzenegger nei panni di Mister Freeze

A dir la verità la DC ha dato i natali anche a un altro cattivone che ama giocare col ghiaccio, tal Capitan Cold, nemico di Flash, abbigliato come una sorta di eschimese e dotato di una pistola che spara raggi congelanti. Messo a confronto con Mister Freeze però, Capitan Cold risulta avere meno carattere e carisma e ciò lo rende un personaggio abbastanza secondario.

Capitan Cold

In ultimo, bisogna ricordare un personaggio molto simpatico della Pixar, un supereroe buono. Il suo nome è Frozone oppure, in Italia, Siberius. I suoi poteri rispecchiano quelli dell’Uomo Ghiaccio della Marvel, replicati però in un modo più parodistico e comico, adeguato al tipo di storia in cui agisce: Siberius infatti è un comprimario della famiglia degli Incredibili, compare sia nel primo film del 2004, sia nel secondo (Gli Incredibili 2, 2018).

Siberius

Nel mondo del manga, merita una menzione “Ice Guy & Cool Girl” di Miyuki Tonogaya. Himuro-kun, uno dei due protagonisti, discende dallo spirito di una donna delle nevi. In virtù di questo, è in grado di produrre ghiaccio e neve, però si scioglie se fa troppo caldo.

Copertina del 1° numero dell'edizione italiana di The Ice Guy and His Cool Female Colleague, ed. J-Pop

Ecco, non si può dire che questa non sia stata una panoramica sui fumetti e i cartoni molto “invernale”.

Brrrr...

Ci rileggiamo, come al solito, la prossima settimana.