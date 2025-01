Calcio, fine settimana intenso per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana intenso per la Polisportiva Vallecrosia Academy asd. Gli atleti sono stati impegnati in diversi tornei, sia esterni che in casa.

Al campo Raoul Zaccari sabato scorso si è svolto il “Trofeo Desert Style”, torneo riservato alla categoria Esordienti della leva 2013 organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy. Per l'occasione hanno partecipato l'Asd Ceriale, l'ASRCM Roquebrune, l'US Camporosso, l'Ospedaletti Calcio e due squadre composte dagli atleti del Vallecrosia Academy. Le squadre si sono affrontate, secondo il modello all’italiana, in scontri diretti della durata di 25 minuti l’uno. Alla conclusione delle partite si è svolta la premiazione, come sempre, ricca di riconoscimenti sia individuali che di squadra. Le due formazioni di casa si sono aggiudicate il primo e il secondo posto. Inoltre, i ragazzi guidati dai mister Lapa e Colli si sono distinti per le doti tecniche individuali e per la perfetta sintonia di squadra. Terzo piazzamento, invece, per l’Ospedaletti Calcio.

I Pulcini 2014, guidati dal mister Alletto, invece, sabato hanno partecipato al torneo “Panificio Marrali” organizzato dal Ventimiglia Calcio mentre domenica hanno preso parte al “1° Memorial Mistri”, torneo organizzato dal Golfo Dianese. Anche i Pulcini 2015, guidati dal mister De Bartolo, sabato hanno partecipato sottoleva al torneo “Panificio Marrali” organizzato dal Ventimiglia Calcio.

Gli Esordienti 2012, guidati dai mister Bellavita e Ventura, invece, sabato e domenica sono scesi in campo per il “III Trofeo Nazionale Angelo Tauro”, torneo organizzato dall'Imperia Calcio.