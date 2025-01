Calcio, Prima Categoria. Il big match di inizio 2025 si tinge di orange: Schillaci e Alemanno firmano la vittoria contro la Golfo Dianese e l’Ospedaletti aggancia la vetta

L’Ospedaletti inizia il 2025 da capolista. Con le reti di Schillaci e Alemanno gli orange superano la Golfo Dianese nel big match della 14ª giornata del Girone A di Prima Categoria e si portano in vetta alla classifica a quota 33 punti, a pari merito con il Camporosso.

Sotto la luce dei riflettori e davanti a una bella cornice di pubblico, Ospedaletti e Golfo Dianese danno vita a un match di categoria superiore.

Subito partono forte i padroni di casa con Calvini che si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma Bazzoli si supera e para sotto la traversa. Cresce l’Ospedaletti, che si fa vedere in avanti in un paio di occasioni, prima di costruire la rete del vantaggio al 15’: Barbagallo la mette dentro per Schillaci, che entra in area e trafigge il portiere avversario. Al minuto 33 gli orange raddoppiano al termine di una bella azione corale. Russo crossa per Alemanno che di testa anticipa la difesa e insacca. Il doppio vantaggio non ferma le iniziative dell’Ospedaletti. Alemanno ci prova ancora di testa, questa volta su cross di Sartori, ma non colpisce al meglio e Cucuzza neutralizza. La prima frazione si chiude con due occasioni per El Kamli che, però, non inquadra lo specchio della porta.

Il secondo tempo è combattuto sin dai primi minuti e vede la Golfo Dianese riversata in avanti alla ricerca del gol e, di conseguenza, si aprono spazi per le controffensive dell’Ospedaletti. Zito va vicino al tris, ma Cucuzza non si fa sorprendere. Alemanno, autore di una prestazione notevole, ci prova ancora in due occasioni, ma non trova la rete della personale doppietta. Anche la Golfo Dianese si fa vedere, ma Bazzoli risponde sempre ‘presente’. L’ultima occasione del match è per i padroni di casa che, però, non riescono a concretizzare un contropiede concludendo alto sopra la traversa.

Al triplice fischio può partire la festa orange. L’Ospedaletti inizia l’anno con tre punti meritati su un campo a dir poco ostico e regalandosi la vetta della classifica.

“Una grande gara contro un’ottima squadra, venire a vincere qui è un bel segnale da parte del gruppo - così mister Fabio Luccisano al termine del match - un successo meritato, più volte siamo andati vicini a fare il 3-0. Siamo contenti, è un segnale importante perché su questo campo non aveva ancora vinto nessuno. Abbiamo lavorato bene sotto le feste e per questo ho fatto i complimenti a tutti. Ora siamo in testa insieme al Camporosso, ma il campionato è ancora lungo. Essere lì è il segnale di una squadra di personalità. Complimenti anche alla Golfo Dianese, hanno fatto una grande partita. Ma noi siamo stati più bravi come atteggiamento e come voglia. Il merito va ai ragazzi. Se si allenano così e continuano con questa mentalità, è giusto essere contenti. Siamo un grande gruppo, ho chiesto loro di fare la prestazione e l’hanno fatta”.



Golfo Dianese - Ospedaletti 0-2

Marcatori: 15’ Schillaci, 33’ Alemanno

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Cordì, 4 El Kamli, 5 Ambesi, 6 Russo, 7 Alemanno (85’ 15 Fortin), 8 Barbagallo (27’ 14 Sartori), 9 Zito (81’ 16 Manno), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Bacciarelli, 17 Cascone, 18 Angeli, 19 Bucarelli

Allenatore: Fabio Luccisano

Golfo Dianese: 1 Cucuzza, 2 Islahi, 3 Fazio (73’ 14 Messaoud), 4 Calvini (45’ 19 Greco), 5 Garibbo, 6 Borri, 7 Arrigo, 8 Favale, 9 Cabello, 10 Folco, 11 Mrahi

A disposizione: 12 Sciandino, 13 Bertoli, 15 Ceresi, 16 Basso, 17 Bruna, 18 Lanteri, 20 Giorgini

Allenatore: Danilo Vindigni

Arbitro: Sig. Manuel Rodio (Genova)

Ammoniti: Cianci, Bazzoli, Sartori, Fortin, Mrahi, Favale, Lanteri