Ventimiglia, il Madmen cambia look e propone eventi ogni domenica (Foto)

Uno dei locali più iconici di Ventimiglia, il Madmen, cambia look, spirito e propone tanti eventi e progetti, in grande stile, per il 2025.

Il Madmen Lounge Bar è, infatti, pronto a sorprendere la città con un restyling che segna l’inizio di una nuova era. "Concluso il 2024, il Madmen svelerà la sua nuova immagine, frutto di un ambizioso progetto di rebranding volto a esaltare tutte le sfaccettature del locale e dei suoi esclusivi servizi" - fa sapere Rmb Studio.

Il Madmen non si limita a rinnovare l'estetica ma punta a ridefinire l’intera esperienza del cliente dal design moderno ed elegante alla cura nei dettagli, il locale si propone come il luogo ideale per ogni momento della giornata: dalla colazione con vista mare al “Tea Time” pomeridiani e cocktail serali, passando per brunch e lounge experience.

Non solo look e comunicazione ma anche un piano eventi ogni domenica: il primo si terrà il 5 gennaio con l’intrattenimento musicale a cura del rinomato musicista Luca Griotto e il suo progetto “Sound Fusion”. "Il Madmen promette di diventare un punto di riferimento con l’ambizione di consolidarsi come il locale che tutti stavano aspettando" - sottolinea.