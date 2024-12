Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti mette tre punti sotto l’albero: Alemanno, Schillaci e Ambesi firmano il tris contro il Dego

L’Ospedaletti chiude il 2024 regalandosi una netta e meritata vittoria interna contro il Dego. La sconfitta sul campo del Cengio è solo un brutto ricordo, gli orange sbrigano la pratica al “Ciccio Ozenda” grazie alle reti di Alemanno e Schillaci nel primo tempo e alla terza marcatura firmata da Ambesi nella ripresa.

Orange subito in avanti e subito in gol, anche se l’illusione dura soltanto qualche secondo: Alemanno supera il portiere con uno scavetto, Fortin si avventa sul pallone sulla linea di porta ma è in fuorigioco e il direttore di gara annulla. È solo la prova generale del vantaggio che arriva al 24’ con Alemanno che questa volta riceve palla da Grifo in mezzo all’area, si gira e di potenza la mette alle spalle di Briano. L’Ospedaletti continua ad attaccare e, a un minuto dalla fine del primo tempo, raddoppia. Schillaci si vede respingere il proprio calcio di punizione dalla barriera, ma approfitta della ribattuta, si impossessa nuovamente della sfera e la piazza nell’angolino.

Gli orange vanno negli spogliatoi sul doppio vantaggio e, nella ripresa, certificano il successo. Alemanno sfiora la personale doppietta colpendo l’incrocio dei pali con un tiro da fuori, mentre Ambesi al minuto 63 cala il tris concretizzando al meglio il calcio d’angolo battuto da Grifo. Nel finale vetrina per i più giovani con il classe 2006 Petrullà che va vicino alla sua prima rete tra i grandi: lanciato in profondità da Grifo si trova solo davanti al portiere ma conclude colpendo l’estremo difensore.

L’Ospedaletti mette così tre punti sotto l’albero che, alla luce della sconfitta della Golfo Dianese contro l’Andora, vogliono dire secondo posto in classifica a quota 30 punti, a meno tre dalla capolista in solitaria Camporosso. E il 5 gennaio, alla ripresa del campionato, il calendario prevede proprio lo scontro diretto sul campo della Golfo Dianese.

“Voglio partire dalla grande soddisfazione per aver visto in campo nel secondo tempo ben sei ragazzi del 2006. Il nostro progetto insieme alla Juniores va avanti bene - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - siamo stati bravi a riprendere la marcia, abbiamo rischiato poco. Arriviamo a Natale secondi in classifica dietro al Camporosso che è una squadra molto attrezzata. È merito di tutti. Il bilancio del nostro 2024 è positivo, nella scorsa stagione abbiamo vinto il campionato con la Juniores e ora stiamo facendo bene nel campionato regionale di Eccellenza che non è certo semplice e abbiamo sempre molti giovani che giocano in prima squadra. Al ritorno in campo ci sarà subito il big match contro la Golfo Dianese, ci alleneremo al meglio per farci trovare in condizione”.

Ospedaletti - Dego 3-0

Marcatori: 24’ Alemanno, 44’ Schillaci, 63’ Ambesi

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Bacciarelli, 4 Russo (70’ 14 Sartori), 5 Ambesi, 6 Cordì (85’ 19 Moglan), 7 Alemanno (83’ 15 Petrullà), 8 El Kamli, 9 Fortin (53’ 13 Molinari), 10 Grifo, 11 Schillaci (76’ 18 Touay)

A disposizione: 12 Calcina, 16 Raviola, 17 Mema, 20 Zito

Allenatore: Fabio Luccisano

Dego: 1 Briano, 2 Vero, 3 Garrone (65’ 14 Gaggero), 4 Marini, 5 Ognjanovic, 6 Baccino (20’ 15 Spriano), 7 Monticelli, 8 Ferraro, 9 Bignoli, 10 Rebella (79’ 13 Monticelli), 11 Guastamacchia (54’ 16 Muca)

A disposizione: 12 Macciò, 17 Magni

Allenatore: Tommaso Dalmasso

Arbitro: Sig. Giuseppe Muia (Genova)

Ammoniti: Grifo, Fortin, Alemanno, Rebella, Garrone