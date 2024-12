Sanremo Like Swim brilla a Imperia: ottimi piazzamenti per gli atleti in gara

La Sanremo Like Swim è tornata in vasca per la seconda prova regionale degli esordienti A e B e per la prima prova Propaganda. Ed è stata un’invasione, quella dello scorso sabato, alla piscina F.Cascione di Imperia: quella matuziana è stata infatti la squadra ponentina più numerosa (oltre sessanta atleti), oltre a quella capace di portare più staffette in corsia (dieci).Tra i più piccoli, nella categoria Propaganda, hanno brillato proprio le due staffette maschile e femminile, che hanno conquistato l’oro nella 4x25 dorso con Lèa Giretto, Sofia Francesetti, Sara Spicciani e Isabel Tormenta , tra i maschi, invece, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Leonardo Guglielmi, Arkadii Teslev, Lorenzo La Marca e Marco Borfiga.Tra gli Esordienti B, poi, a imporsi sono stati i ranisti, che sulla distanza dei 50 metri al maschile hanno calato un tris: primo, secondo e terzo posto, infatti, per Tommaso Rosso, Tommaso Bertellini e Tommaso Laura; ottimi risultati anche per le femmine, con Beatrice Balicco prima del suo anno, seguita da Ginevra Rosso.

Per gli Esordienti A, infine, primo posto in solitaria sui 200 rana per Michele Bertocchi, con un 2’57” da personal best, e una seconda piazza sui 100 sl.In evidenza anche Tommaso Di Giorgio, secondo nei 200 sl, seguito a ruota da Carlo Torraco e Tommaso Bertellini. Ultime, ma non ultime, le staffette degli Esordienti B: primo posto nella 4x50 dorso maschile per il “poker dei Tommasi”, con Tommaso Di Giorgio, Tommaso Rosso, Tommaso Laura e Tommaso Bertellini; secondo posto per la staffetta 4x50 dorso mista con Mattia Raineri, Manuel De Pasquale , Soraya Khelifa e Marta Pannuti, e argento anche per la 4x50 dorso femminile con Linda Maiga, Martina Ricci, Ginevra Rosso e Greta Putrino.I tecnici Cristina Avallone, Omar Aschero, Stefano Martini e Alice Farina, e il presidente della società Sebastiano Bonaccorso, si dichiarano soddisfatti per questo inizio stagione dove oltre ai risultati si evidenza una solidarietà di squadra rafforzata dal giusto spirito sportivo.