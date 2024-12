'Ambulatori delle festività', ecco gli ambulatori degli MMG aperti in Asl1 nel fine settimana dell'Immacolata

In considerazione dell’aumento della circolazione dei virus respiratori e considerando il rischio di sovraffollamento dei pronto soccorso nei giorni festivi, Regione Liguria con Alisa, le Asl liguri e i Medici di Medicina Generale hanno siglato un accordo per l’apertura straordinaria di studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso.



Rilanciando e implementando l’esperienza dello scorso anno, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che sarà attivata a partire nel fine settimana dell’Immacolata e poi ripresa nelle prossime festività natalizie. “Si tratta di un'offerta che va ad implementare la proposta sul territorio visto il particolare periodo. Ringrazio – sottolinea il DSS di Asl1 Dott. Fabrizio Polverini – i medici di famiglia che hanno aderito all'iniziativa”. In Asl1 saranno operativi i seguenti ambulatori nei seguenti Distretti Sanitari:

Distretto sanremese 7 dicembre 2024

· Dott. Matani Moreno corso Matuzia 13, Sanremo aperto dalle 14 alle 17;

· Dott. Fero Thomas corso Imperatrice 7, Sanremo aperto dalle 8 alle 12;

· Dott.sa Lo Blundo Vivana via San Francesco 298, Taggia aperto dalle 8 alle 12;

· Dott. Comparato Federico corso Matuzia 13, Sanremo aperto dalle 14 alle 17;

· Dott.sa Tibaldi Claudia corso Matuzia 13, Sanremo aperto dalle 8 alle 12;

· Dott.sa Russo Claudia corso Orazio Raimondo 23, Sanremo aperto dalle 8 alle 12;

· Dott.sa Gazzelli Giada corso Imperatrice 5, Sanremo aperto dalle 8 alle 12

· Dott. Boeri Enrico via Nino Pesce 36, Arma di Taggia aperto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

Distretto imperiese 7 dicembre 2024

· Dott. Bessone Carlo via Belgrano 3, Imperia aperto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

Distretto sanremese 8 dicembre 2024

· Dott. Fero Thomas corso Imperatrice 7, Sanremo aperto dalle 8 alle 12;

· Dott.sa Tibaldi Claudia corso Matuzia 13, Sanremo aperto dalle 8 alle 12;

· Dott.sa Russo Claudia corso Orazio Raimondo 23, Sanremo aperto dalle 8 alle 12;

· Dott. Ferlito Fabrizio via Galilei 475, Sanremo aperto dalle 8 alle 12;

· Dott. Boeri Enrico via Nino Pesce 36, Arma di Taggia aperto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

Distretto imperiese 8 dicembre 2024

· Dott. Bonsignorio Enrico via Bonfante 66, Imperia aperto dalle 8 alle 12;

· Dott. Pesce Andrea via Bonfante 66, Imperia aperto dalle 14 alle 17;

Distretto ventimigliese 7 e 8 dicembre 2024

· Presso la Casa di Comunità di Bordighera ambulatori aperti con i medici della Continuità Assistenziale;