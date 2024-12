Calcio, Prima Categoria. Cinquina alla Virtus Sanremo e l’Ospedaletti resta tra le big nel gruppo di vetta

L’Ospedaletti continua a macinare gioco e gol consolidandosi nel gruppo di vetta insieme alle big del Girone A di Prima Categoria. Anche la gara contro la Virtus Sanremo ha visto il reparto avanzato orange mettersi in mostra con cinque reti, dopo le sei segnate nel turno precedente, per un totale di 37 gol all’attivo, dato che vale alla squadra di mister Luccisano il primato di miglior attacco del campionato.

Gli orange, questa sera ‘ospiti’ sul propio terreno di gioco contro una Virtus Sanremo costretta a spostarsi al ‘Ciccio Ozenda’ per la propria gara casalinga, costruiscono la vittoria già a partire dai primi minuti di gioco. Il vantaggio arriva al 4’ con Cianci che si avventa sulla palla al culmine di una mischia in area generata da un tiro di Schillaci. Passano due minuti e Zito, su lancio di Alemanno, si allarga sulla destra e trafigge il portiere avversario con un diagonale. Schillaci, poi, impegna Barbera con una conclusione insidiosa, prima che El Kamli, al 22’, cali il tris concretizzando un precedente rimpallo. Al 44’ Fontana atterra Zito in area e l’arbitro concede il calcio di rigore all’Ospedaletti. Dal dischetto va Schillaci che spiazza l’estremo difensore ospite. Scena che si ripete all’inizio del recupero del primo tempo. Questa volta il fallo in area è su Alemanno, lo stesso numero 7 orange si fa carico del tentativo di realizzazione e mette la sfera alle spalle di Barbera.

Nella ripresa mister Luccisano ridisegna il proprio scacchiere con qualche cambio, mentre al 55’ c’è gloria anche per Bazzoli, abile a neutralizzare il calcio di rigore tirato da Puglisi per un fallo che lui stesso ha subito all’interno dell’area di rigore. Il tabellino si aggiorna ancora al 67’ con la rete della bandiera di Verrando su conclusione in diagonale. Nell’ultima mezz’ora l’Ospedaletti ha due occasioni per segnare il sesto gol, ma prima Sammartino e poi Manno non concretizzano davanti al portiere avversario.

Il triplice fischio sancisce la vittoria dell’Ospedaletti che sale a quota 24 punti in classifica a pari merito con il Camporosso e a meno 2 dalla capolista Golfo Dianese.

“Come domenica scorsa abbiamo fatto molto bene nei primi trenta minuti costruendo un vantaggio meritato e poi siamo stati bravi a gestire la partita facendo giocare tutti - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - questo gruppo continua a stupirmi sempre di più, siamo in una posizione di classifica importante ed è merito dei ragazzi. Siamo la sorpresa del campionato, lassù in classifica non molla nessuno e ci sono squadre importanti. Domenica prossima avremo lo scontro diretto contro il Baia Alassio, una squadra molto forte. Spero sia una bella partita. Ci prepareremo in serenità, come sempre lavoreremo tanto, prima a livello mentale e poi sul piano tecnico e tattico, cercando la maggiore intensità possibile. Il gruppo è sereno, tutti in campo si aiutano e ci danno grandi soddisfazioni. È bello vedere queste partite e queste prestazioni”.



Virtus Sanremo - Ospedaletti 1-5

Marcatori: 4’ Cianci, 6’ Zito, 22’ El Kamli, 44’ Schillaci (r), 45’+1 Alemanno (r), 67’ Verrando

Ospedaletti: 1 Bazzoli (60’ 12 Calcina), 2 Bacciarelli, 3 Cordi, 4 Barbagallo (55’ 14 Grifo), 5 Cianci, 6 Saih (77’ 16 Campagnani), 7 Alemanno, 8 Molinari, 9 Zito (55’ 18 Sammartino), 10 Schillaci, 11 El Kamli

A disposizione: 13 Sartori, 15 Prette, 17 Fortin, 19 Manno, 20 Di Nicola

Allenatore: Fabio Luccisano

Virtus Sanremo: 1 Barbera, 2 Oddo, 3 Alasia, 4 Campagnani, 5 Sajetto, 6 Fontana (58’ 14 Scalabrin), 7 Puglisi (75’ 18 Cascone), 8 Ambesi (56’ 17 Loconsole), 9 Orengo (58’ 20 Bastita), 10 Verrando, 11 Oddone

A disposizione: 12 Marciale, 13 Iacovetta, 15 Renza, 16 Borrelli, 19 Capozucca

Allenatore: Daniele Capozucca

Arbitro: Sig. Stefano Romero (Savona)

Ammoniti: Capozucca