Basket, Auxilium Genova sconfigge il Bvc Sanremo

Ancora una sconfitta di misura per il Bvc Sanremo, sempre falcidiato dalle assenze pesanti. Nonostante un pessimo secondo quarto la squadra sanremese aveva saputo rialzarsi con un super terzo periodo, per poi lottare punto punto fino alla sirena di chiusura.

Il coach matuziano Emanuele Favari commenta: "Che dire, peccato per il risultato che ancora una volta ci penalizza. Al di là di questo e delle assenze che ci perseguitano, ho visto una squadra in crescita e sono convinto che non tarderemo a levarci delle soddisfazioni. Il nostro roster è giovane e inesperto e per questo motivo ha ampi margini di miglioramento".

Divisione Regionale 1 ottava giornata

Auxilium Genova - Bvc Sanremo E.On. 83-77 (20-17, 32-16, 14-30, 17-14)

Auxilium Genova: Arena 12, James 5, Rossetto 11, Pedemonte 6, Godani 11, Paddeo 15, Cavargna A. 6, Prekperay 11, Bastanelli 4, Rossi, Cavargna M., Gigliotti. Coach: Pezzi A.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 6, Nicomedi 12, Deda 11, Vivo 19, Massa 13, Tacconi Daniele, Avila De Carvhalo 14, Lychahin 2, Lupi. Coach: Emanuele Favari.