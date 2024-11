Bordighera: domenica prossima al Tempio Valdese il concerto del coro Nova Tempora diretto da Gabriella Costa

Il coro 'Nova Tempora', diretto dal Soprano Gabriella Costa, prosegue la stagione concertistica dopo il grande successo del 27 ottobre a Santa Tecla, si esibirà a Bordighera nel Tempio Valdese di via Vittorio Veneto, domenica alle 17.30.

Il coro, che come vocazione ha quello di collaborare con le realtà culturali del nostro territorio e in particolare per la diffusione della cultura musicale, si vanta di avere anche una configurazione internazionale in quanto i propri musicisti provengono da Austria, Germania, Romania, Moldavia, Russia e Ucraina. Il ricco programma che verrà eseguito a Bordighera inizierà con J. S. Bach, Vivaldi e Mozart e proseguirà con brani di autori del ventesimo secolo di autori come Gade, Anglea, Loveland. Di particolare interesse sarà l’esecuzione di una versione inedita di Adeste Fideles. Sara eseguito anche il Coro Muto dall’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini in omaggio al centenario

Tutti i brani saranno accompagnati al piano e all’ organo da Daria Malakhova, la quale come solista si cimentera’ anche all’organo con un brano di Brahms. Il concerto è ad ingresso libero fino all’esaurimento dei posti.