Pepe Unchained è la migliore crypto presale: superati i 50 milioni di dollari

Il mercato delle criptovalute del 2024 è stato caratterizzato da presale di grande successo, e Pepe Unchained ($PEPU) si posiziona come uno dei progetti più emozionanti dell’anno. Con oltre 50 milioni di dollari raccolti fino a oggi, la sua presale si sta avvicinando alla conclusione, suscitando grande attesa per il lancio ufficiale.

Ma quando verrà lanciato il token PEPU? Scopriamo insieme tutte le informazioni essenziali per gli investitori, comprese le date chiave della presale e i dettagli sulle piattaforme di exchange previste.

Tecnologia Layer 2

Pepe Unchained (PEPU) si distingue per l'implementazione di una blockchain Layer 2 dedicata, progettata per superare le limitazioni della rete Ethereum. Questo progetto mira a replicare il successo del celebre token Pepe, ma con un intero ecosistema autonomo.

Il percorso di Pepe Unchained è iniziato il 16 giugno 2024, quando la presale è stata aperta agli investitori. Da allora, migliaia di persone si sono unite al progetto, contribuendo a raccogliere una somma impressionante che oggi supera i 50 milioni di dollari. La presale si concluderà il 13 dicembre 2024 e, dopo la chiusura, il lancio del token PEPU su exchange avverrà poco tempo dopo, anche se la data ufficiale non è stata ancora comunicata.

È stato però confermato che il token sarà listato su exchange di primo livello, anche se i nomi specifici delle piattaforme non sono stati resi pubblici.

Perché investire in PEPU?

Pepe Unchained è un progetto innovativo che combina l’umorismo delle meme coin con la funzionalità avanzata di una blockchain Layer 2. Il token nativo, PEPU, si distingue per essere supportato da un ecosistema scalabile, veloce e accessibile. L’ecosistema si propone di risolvere i seguenti problemi:

Costi elevati delle transazioni su Ethereum: Pepe Unchained garantisce transazioni a una frazione del costo. Scalabilità: Con velocità 100 volte superiori a quelle di Ethereum, il progetto promette un'esperienza fluida. Trasparenza: Grazie a un esploratore blockchain dedicato, gli utenti possono tracciare ogni transazione.

Pepe Unchained include anche un bridge decentralizzato che consente agli attuali possessori di Pepe su Ethereum di migrare facilmente alla nuova rete.

Quando arriverà il listing?

Sebbene la data esatta non sia ancora stata annunciata, Pepe Unchained ha confermato che il listing avverrà su exchange di primo livello. Questo tipo di piattaforme offre un’elevata liquidità e visibilità, il che potrebbe favorire un rapido aumento del valore del token. Tra gli exchange possibili sono stati ipotizzati Uniswap, la più grande piattaforma DEX per token ERC-20, ma anche Binance. Tuttavia si tratta di affermazioni non verificate, quindi pure speculazioni. Gli investitori sono invitati a seguire i canali ufficiali di Pepe Unchained, come la pagina social X e Telegram, per ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Cosa offrirà PEPU al lancio?

Pepe Unchained offre una serie di prodotti e servizi che aumentano il valore del token PEPU e favoriscono l’espansione dell’ecosistema. Ecco alcune delle proposte su cui trader e investitori potranno fare affidamento:

Blockchain Layer 2 dedicata: Progettata per servire oltre 300.000 possessori di Pepe su Ethereum, offre transazioni ultra-rapide e costi ridotti. Pump Pad: Uno strumento innovativo che permette agli utenti di creare nuove meme coin senza alcuna conoscenza di programmazione e tramite pochi clic del mouse. Grazie a un sistema anti-rug, queste coin saranno automaticamente protette da frodi. Programma Frens With Benefits: Fornisce sovvenzioni agli sviluppatori interessati a costruire applicazioni sulla rete Pepe Unchained. Opportunità di staking: Gli investitori possono guadagnare ricompense passive, aumentando il valore a lungo termine del loro investimento.

Pepe Unchained si presenta come una delle opportunità più interessanti nel panorama delle meme coinn. Con la presale che si concluderà il 13 dicembre 2024 e un imminente lancio su exchange di alto livello, il progetto combina la viralità delle meme coin con un’infrastruttura tecnologica avanzata. Con il prezzo del token a livelli accessibili, fissato a 0,01295$, il momento per agire potrebbe essere proprio questo.

