Pallamano, Abc Bordighera ko: prima squadra sconfitta dall'Asbtp Nice

Perde, nel fine settimana, la prima squadra dell'Abc Bordighera. I ragazzi sono stati battuti dall'Asbtp Nice.

"Tilt mentale, concentrazione saltata. Una sconfitta cocente che lascia un segno indelebile" - commenta l'Abc Bordighera - "Nonostante le aspettative, la squadra Abc non è riuscita a imporsi contro gli avversari, subendo una sconfitta che evidenzia le lacune tecniche e tattiche da correggere. La partita è stata dominata da Asbtp Nice, che ha mostrato una superiorità sia in attacco che in difesa, mentre Abc ha faticato a mantenere il controllo del gioco, commettendo errori cruciali in momenti decisivi. Questa sconfitta mette in luce la necessità di un profondo lavoro di miglioramento per la squadra, sia sul piano fisico che mentale, in vista delle prossime sfide".

Il tabellino dell’incontro: Pallamano ASBTP NICE - ABC 44-19 (p.t. 21-10)

Ecco la formazione dell'Abc scesa in campo: Aljia C. (p.), Anfosso M. (1), Anfosso S. (1), Balduzzi A., Filippi S.(1), Galant D.(1), Hafed Asheni A.(4), Lupi A. (6), Martiroli M. (1), Roggeri L. (3), Spolverini R. (1)

Allenatore: Andrea Dall' Acqua, vice Guido Bissaro, accompagnatore Perilli Ivano.