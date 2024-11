Calcio giovanile. Quattro vittorie e due triplette nel fine settimana dell'Ospedaletti

Il fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti si è chiuso con quattro vittorie e un pareggio, oltre al successo infrasettimanale degli Allievi Regionali Under17 nel recupero contro il Ceriale.

La Juniores ha superato 3-2 in trasferta la Superba con le reti di Cascone, Angeli e Touay, mentre gli Allievi Regionali Under17 si sono aggiudicati il match casalingo contro la Praese grazie ai gol di Pesce (doppietta per lui) e di Condoluci.

La rete di Falcone è stata decisiva per consentire agli Allievi Regionali Under16 di pareggiare sul campo del Celle Varazze, mentre i Giovanissimi Provinciali Under15 hanno battuto la squadra B dell’Oneglia con i gol di Aboulfadl, Ambesi, Rodigari (tripletta per lui), Alemanno, Modena e Vicari.

Successo anche per i Giovanissimi Provinciali Under14 sul campo della Vallecrosia Academy, con le reti di Lanteri (tripletta), Asciutto, Aschero (doppietta), Spano e Tagliatini.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Superba - Ospedaletti 2-3

Marcatori: Cascone, Angeli, Touay

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Sartori, 5 Mema, 6 Cascone, 7 Moglan, 8 Panigada, 9 Touay, 10 Angeli, 11 Traditi

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Santarsiero, 14 Materazzi, 15 Sismondini, 16 Coppola, 17 Raviola, 18 Mbithi, 19 Consalvo, 20 Lazri

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Praese 4-0

Marcatori: Pesce (2), aut., Condoluci

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Valente, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Pallanca, 6 Quartiere, 7 Pesce, 8 Turrini, 9 Condoluci, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Magnani, 14 Micaroni, 15 Monti, 16 Le Rose, 17 Borella, 18 Vinciguerra, 19 Cuneo

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Ceriale 3-1 (recupero)

Marcatori: Condoluci, Magnani, Cosenza

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Quartiere, 7 Condoluci, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Micaroni, 14 Vinciguerra, 15 Monti, 16 Le Rose, 17 Borella

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Celle Varazze - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Falcone

Ospedaletti: 1 Fururi, 2 Laura, 3 Cucinotta, 4 Nasi, 5 Gullo, 6 Colella, 7 Rahi, 8 Lupi, 9 Falcone, 10 Visconti, 11 Giordano

A disposizione: 12 Tamagno, 13 Sottocasa, 14 Morgana, 15 Cimardi, 16 Brozzoni, 17 Zouggarh

Allenatore: Paolo Sturaro



Giovanissimi Provinciali Under15

Ospedaletti - Oneglia Sq. B 8-0

Marcatori: Aboulfadl, Ambesi, Rodigari (3), Alemanno, Modena, Vicari

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Di Martino, 3 Spaggiari, 4 Guardiani, 5 Rodigari, 6 Modena, 7 Sinnona, 8 Lazri, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Aboulfadl

A disposizione: 12 Caldarone, 13 Rinaldi, 14 Vicari, 15 Colombi, 16 Cannarozzo, 17 Ghiacci, 18 Scialanca, 19 Gjatai

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Vallecrosia Academy - Ospedaletti 1-8

Marcatori: Lanteri (3), Asciutto, Aschero (2), Spano, Tagliatini

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Siffredi, 3 Asciutto, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Conoscenti, 8 Sismondini, 9 Alioui R., 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Demarchi, 13 Burluni, 14 Tagliatini, 15 Spano, 16 Ragazzoni, 17 Alioui A., 18 Laabioua, 19 Aschero, 20 Alagna

Allenatore: Marco Anzalone