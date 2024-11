Calcio. Serie D, la Sanremese gioca, il Derthona vince. Il ko matuziano arriva al 95'

È una beffa atroce per la Sanremese, che esce immeritatamente sconfitta da Tortona dopo aver fatto quasi per intero la partita contro il Derthona.

Un 2-1 che mister Mattia Gori analizza cosi: "Abbiamo fatto la nostra miglior gara fuori casa della stagione, concedendo veramente poco, soprattutto nella ripresa, dopo aver recuperato lo svantaggio con il rigore di D'Antoni abbiamo giocato a "porta romana", concenendo al Derthona un contropiede, un corner e una punizione gestita male al quinto minuto di recupero dopo che ne erano stati concessi quattro. C'è grande rammarico da parte di tutti, giocatori staff e società, anche perchè ci hanno seguito tanti tifosi e ci tenevamo a dar loro una soddisfazione. Dispiace questo ancor più della classifica, perche è vero che il balzo in avanti è mancato, ma per quello c'è tempo per recuperare".

I matuziani, fermi a 20 punti ora distano 5 lunghezze dalla zona playoff, e domenica prossima al "Comunale" contro il Chisola l'occasione sarà quella di riagganciare nuovamente i torinesi, che hanno allungato oggi a 23 dopo il successo sull'Imperia.