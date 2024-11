Pallamano, prima squadra e under 13 dell'Abc Bordighera tornano in campo (Foto e video)

Fine settimana impegnativo per le squadre di pallamano dell'Abc Bordighera. Sabato scenderanno in campo sia la prima squadra, in trasferta a Nizza, che gli under 13, che giocheranno in casa.

Dopo l'esordio casalingo vincente di domenica scorsa la prima squadra è pronta ad affrontare una nuova sfida. "Ultimo allenamento prima della partita, Asbtp Nice - Abc, incontro di pallamano del campionato dipartimentale 06 Alpi Marittime, campionato francese di prima divisione" - dice l'Abc Bordighera - "La settimana è stata caratterizzata da un grande entusiasmo per la vittoria della scorsa domenica. Sabato, in trasferta a Nizza, ci aspetta una sfida difficile contro una squadra tecnica, con un'ottima intesa tra i suoi giocatori ma l'Abc è pronta ad affrontarla. Abbiamo lavorato sodo per migliorare gli schemi di attacco e difesa, con un focus sulla tecnica e sulla motivazione. L'entusiasmo è alle stelle e l'obiettivo principale è giocare con determinazione, limitare i goal e dare il massimo per finalizzare ogni attacco Abc. Se poi arriverà un'altra vittoria sarà un grande premio. Ringraziamo il nostro preparatore atletico Alessandro e la nostra osteopata Joselin per l'impegno e la passione nel seguire gli atleti dell'Abc. Forza squadra!".

Per la partita sono stati convocati Aljia Christian, Anfosso Matteo, Anfosso Simone, Balduzzi Alessandro, Filippi Simone, Galant Daniel, Hafed Asheni Awsman, Lupi Andrea, Martiroli Massimo, Roggeri Leonardo e Spolverini Riccardo.

Esordio casalingo, invece, per la squadra under 13 di pallamano dell'Abc Bordighera che dovrà affrontare Villefrance. "La vittoria della prima partita di campionato di sabato scorso ha scatenato grande entusiasmo tra i ragazzi. Gli allenamenti sono diventati ancora più intensi, con l'obiettivo di perfezionare la tecnica e rafforzare lo spirito di squadra" - afferma l'Abc Bordighera - "Un plauso speciale va ai nuovi arrivati, che si sono integrati alla perfezione nel gruppo contribuendo con energia e impegno. Un inizio promettente per una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni! Vi aspettiamo sabato 16 novembre alle 15 per tifare i nostri ragazzi presso il Palazzetto dello Sport di Bordighera in via Diaz".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono Era Food, Riello, Ir, Fusetti Giardini, ristorante Amarea Romolo Mare, AlProfilo di Aurigo Michele&Giuseppe, Osteria Beciagrilli, Fa Sol Falegnameria, Acconciature Raffaella, Garden Nature Lab, Gaggio Bar.