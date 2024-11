Calcio giovanile. Tre vittorie nel fine settimana dell'Ospedaletti, sei gol per il 2011 Lanteri

Il fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti si chiude con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Torna a vincere la Juniores di mister Fabio Luccisano che, grazie alle reti di Angeli, Panigada e Lazri, supera 3-1 il Celle Varazze. Successo anche per i Giovanissimi Provinciali Under 15, allenati da Ivan Miatto, che hanno vinto in trasferta contro l’Andora, grazie anche ai poker di Alemanno e Colombi.

Ancora meglio ha fatto Lanteri, classe 2011, autore di 6 reti nella partita vinta dai Giovanissimi Provinciali Under 14 di mister Marco Anzalone contro la Golfo Dianese.

Pareggio casalingo per gli Allievi Regionali Under 17, allenati da Leandro Di Franco, fermati sul 3-3 dal Vado, mentre gli Allievi Regionali Under 16 di mister Paolo Sturaro hanno perso in trasferta sul campo del Legino.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Ospedaletti - Celle Varazze 3-1

Marcatori: Angeli, Panigada, Lazri

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Barbagallo, 5 Mema, 6 Cascone, 7 Lazri, 8 Sartori, 9 Colucci, 10 Angeli, 11 Traditi

A disposizione: 12 Galli, 13 Mbithi, 14 Panigada, 15 Touay, 16 Coppola, 17 Raviola, 18 Materazzi, 19 Santarsiero, 20 Moglan

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Vado 3-3

Marcatori: Anzalone, Magnani, Cosenza

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Quartiere, 7 Micaroni, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Condolucci, 14 Vinciguerra, 15 Monti, 16 Le Rose, 18 Rahi, 19 Borella

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Legino - Ospedaletti 3-0

Ospedaletti: 1 Tamagno, 2 Giordano, 3 Cucinotta, 4 Laura, 5 Gullo, 6 Nasi, 7 Rahi, 8 Zouggarh, 9 Morgana, 10 Visconti, 11 Cimardi

A disposizione: 12 Fururi, 13 Sottocasa, 14 Colella, 15 Lupi, 16 Bruzzoni, 17 Falcone

Allenatore: Paolo Sturaro



Giovanissimi Provinciali Under15

Andora - Ospedaletti 0-12

Marcatori: Alemanno (4), Colombi (4), Rinaldi (2), Traverso (2)

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Rodigari, 5 Guardiani, 6 Rinaldi, 7 Ghiacci, 8 Lazri, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Vicari

A disposizione: 12 Cascione, 13 Sinnona, 14 Gjatai, 15 Traverso, 16 Modena, 17 Pomante, 18 Di Martino, 19 Belvisi, 20 Aboulfadl

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Ospedaletti - Golfo Dianese 7-0

Marcatori: Lanteri (6), Sismondini

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Laabioua, 3 Ragazzoni, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Burluni, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Tagliatini, 14 Spano, 15 Asciutto, 16 Alioui A., 17 Siffredi, 18 Conoscenti, 19 Alagna

Allenatore: Marco Anzalone