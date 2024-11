Pallamano, esordio vincente per l'under 13 dell'Abc Bordighera (Foto)

Esordio vincente per l'under 13 dell'Abc Bordighera, che ieri, in trasferta, ha battuto il Contes.

"Dopo mesi di attesa e di allenamenti finalmente si è svolto l'esordio nella categoria U13" - dice l'Abc Bordighera - "Ottimo inizio nel primo match del campionato dipartimentale francese, l'ABC, in trasferta, ha affrontato la squadra del Contes. E' stato un inizio emozionante, intriso di tensione e un pizzico di nervosismo che portano, dopo dieci minuti di gioco, le squadre in parità. Poi l'emozione lascia spazio alla tecnica e allo spirito di squadra, questo mix incide sulla concentrazione, con il punteggio che si sblocca e all’intervallo, dopo 20 minuti di gioco, che vede il Contes fermo a 5 goals mentre l'Abc è in vantaggio con 12 goals".

"Nel secondo tempo l'ABC dimostra grande fiducia e applica un gioco tecnico di buon livello, imponendo il proprio ritmo e chiudendo il match con una vittoria netta: 25-8" - fa sapere l'Abc Bordighera - "La panchina, composta da Stefania Conte e Patrizia Bastianelli, si complimenta con tutta la squadra e, in particolare, i meriti vanno ai portieri dell'ABC, protagonisti con grandi parate, che hanno contribuito al risultato finale, e a tutti gli atleti, che si sono da poco appassionati a questo sport e si sono uniti al gruppo della scorsa stagione agonistica. La dirigenza ringrazia specialmente tutto lo staff e il main sponsor della giovane squadra per il supporto fondamentale in questo esordio".