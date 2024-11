Sopralluogo dei vigili del fuoco per una possibile perdita d'acqua. E' successo in serata in via Pietro Agosti a Sanremo.

Gli uomini del 115 sono giunti sul posto anche con l'autoscala con la quale hanno raggiunto il balcone di un'abitazione con l'intento di soccorrere una persona che si credeva si fosse sentita male all'interno ma, alla fine, la casa è risultata essere vuota.

Insieme ai vigili del fuoco è intervenuta anche la polizia locale.