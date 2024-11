CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 1 novembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- VENOM - THE LAST DANCE – ore 16.30 - 19.00 - 21.15 – di Kelly Marcel - con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu – Azione/Avventura/Fantascienza – “In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro ‘ultimo ballo’...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FINO ALLA FINE – ore 15.45 - 18.15 - 21.00 – di Gabriele Muccino - con Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli - Thriller – “Sophie è una ragazza americana che invece di una vacanza rilassante in Italia si è ritrovata a seguire controvoglia un tour fra catacombe e sarcofagi impostole dalla sorella Rachel. Sophie ha un passato problematico del quale porta i segni fisici ed emotivi, e Rachel la tiene sotto controllo, come una guardia. Il giorno prima del ritorno negli Stati Uniti le due si recano a Palermo per visitare l'ennesima cattedrale, ma Sophie vuole andare al mare, Rachel cede alla sua richiesta ‘per mezz'ora’ ma Sophie si allontana verso una scogliera, dove incontrerà Giulio e i suoi spericolati amici. L'attrazione con Giulio è intensa e immediata, e Sophie lo segue, accettando anche un incontro dopo cena, di nascosto dalla sorella. Sarà l'inizio di una notte brava che porterà la ragazza a compiere azioni per lei inimmaginabili, in un'escalation di violenza alla quale acconsentirà con inattesa temerarietà...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- PARTHENOPE – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 – di Paolo Sorrentino - con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri - Drammatico – “Parthenope è una incantevole giovane donna nata dalle acque che seduce ogni uomo che incontra, persino il fratello Armando, suo primo e indimenticabile amore. Parthenope è anche la sirena al centro del mito fondante della città di Napoli che, come scriveva Matilde Serao nelle Leggende napoletane, ‘vive, splendida, giovane e bella, da cinquemila anni, e corre ancora sui poggi, erra sulla spiaggia, si affaccia al vulcano, si smarrisce nelle vallate’. E la protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino fa esattamente questo, perdendosi continuamente e attirando a sé scrittori omosessuali, docenti universitari, prelati addetti ai miracoli e boss della camorra. Ma il più devoto resta Sandrino (col diminutivo che Sorrentino affida ai suoi alter ego), amico fin dalla perfetta estate in cui lui e la sua sirena, e Armando con loro, ‘sono stati bellissimi e infelici’...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL ROBOT SELVAGGIO – ore 16.30 – di Chris Sanders – Animazione – “Precipitato dal cielo su una scogliera dalle colonne basaltiche, un robot viene attivato incidentalmente attivato dalla fauna locale. Programmato per servire, cercherà di fare amicizia con gli animali, imparando persino la loro lingua, ma tutti lo considerano una sorta di mostro. Le cose cambiano quando un orso lo spinge giù da un dirupo, facendolo cadere su un nido e uccidendo così una famiglia di oche... a parte per un uovo. Quando l'oca nascerà, per via dell'imprinting, inizierà a considerare il robot Rozzum 7134 come fosse sua madre. Per educarlo, ‘Roz’ si affiderà ai consigli di un'astuta e golosa volpe di nome Fink e cercherà di insegnargli a volare in tempo per la migrazione, un'impresa non facile perché l'oca ha ali minute e gli altri membri della sua specie non vedono di buon occhio che sia cresciuta dal "mostruoso" robot. I veri problemi però arriveranno quando altri robot giungeranno sull'isola...”

Voto della critica: ****

- LONGLEGS – ore 18.30 - 21.00 – di Oz Perkins - con Nicolas Cage, Maika Monroe, Blair Underwood, Alicia Witt, Michelle Choi-Lee - Horror – “Anni '90. La giovane agente del FBI Lee Harker, poca esperienza ma molto intuito, è reclutata dal veterano agente Carter per indagare su una serie di brutali omicidi-suicidi avvenuti nell'Oregon. Tra le vittime ci sono degli elementi in comune: il capofamiglia fa fuori tutti gli altri e poi si toglie la vita; le figlie femmine assassinate festeggiano il compleanno nel 14 del mese. Ma ci sono delle zone d'ombra anche nella vita di Lee, che ha quasi paura degli altri e cerca di evitare qualunque contatto umano se non ci si trova costretta come nel caso in cui Carter le fa conoscere sua moglie e sua figlia piccola. Intanto, dopo ogni omicidio vengono rinvenute delle lettere dai caratteri incomprensibili in cui è riconoscibile solo la firma, Longlegs, che Lee inizia a decifrare facendosi aiutare dal suo sesto senso. Nel corso delle indagini viene a galla che l'agente ha avuto un legame con il killer ma è proprio questa rivelazione che la rende ancora più determinata a risolvere il caso...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE SUBSTANCE – ore 15.30 - 21.00 – di Coralie Fargeat - con Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia, Joseph Balderrama - Drammatico – “Elizabeth Sparkle è stata una diva con al suo attivo un Oscar e una stella sulla Hall of Fame, ma la stella si è sporcata e la scintilla (‘sparkle’) di Elizabeth si è spenta, quantomeno agli occhi del produttore del programma televisivo di fitness che lei conduce da tempo: un uomo convinto che le donne debbano sempre sorridere e che dopo i cinquanta non abbiano più... non si sa cosa, ma è qualcosa alla quale quelli come lui (che si chiama Harvey come il produttore Weinstein) sembrano tenere moltissimo. Quando Harvey, nel giorno del compleanno di Elizabeth, le annuncia che sarà sostituita alla conduzione del suo programma, la donna decide di aderire ad un protocollo sperimentale chiamato The Substance, che promette di restituirle una versione di sé ‘migliore, più bella e perfetta’. A settimane alterne sarà Sue, la bella e giovane neoconduttrice del programma di fitness della rete, e poi di nuovo Elizabeth. Ma l'alternanza sarà difficile da gestire, e si sa che i patti con il diavolo sono sempre a rischio...”

Voto della critica: ****

- BUFFALO KIDS – ore 18.15 – d i Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García – Animazione – “Due orfani irlandesi arrivano a New York alla fine del 1800 e sperano di trovare lo zio e rivendicare un’eredità, ma la missione fallisce e decidono di recarsi in California. Lungo il viaggio in treno, fanno amicizia con un ragazzo su una sedia a rotelle e devono usare il loro ingegno per ritornare sul treno dopo essere stati lasciati indietro durante una fermata...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- 200% LUPO – ore 16.15 – di Alexs Stadermann - Animazione – “Nato in una famiglia di lupi mannari, Freddy Lupin era destinato a diventare leader del branco. Ma al compimento del quattordicesimo anno di età, contrariamente alle previsioni, si era trasformato in un innocuo barboncino. Nonostante abbia stretto amicizia con altri cani e si sia riconciliato con il proprio clan di licantropi, Freddy continua a vivere una fase di confusione all'interno della propria crescita, e vuole ancora ardentemente diventare un lupo mannaro. Quando il suo desiderio viene esaudito dagli spiriti lunari, però, l'ordine cosmico ne risulta stravolto e Freddy dovrà cercare di ripristinarlo con l'aiuto della cagnolina Batty, prima che la Terra vada a scontrarsi con la Luna...”

Voto della critica: **

- MEGALOPOLIS – ore 18.15 - 21.00 – di Francis Ford Coppola - con Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf - Drammatico/Fantascienza – “Cesar Catilina è un architetto che ha inventato il Megalon, un materiale da costruzione assolutamente straordinario che gli permette di avere una visione futura delle città, a partire da New York, assolutamente rivoluzionaria. A contrastare questa progettualità apparentemente utopica si erge il sindaco della città Franklyn Cicero il quale è un paladino della conservazione. Sua figlia Julia però finisce con l'innamorarsi proprio di Cesar in un'America che rimanda dichiaratamente e sotto tutti gli aspetti alla Roma vicina alla decadenza...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ITALO CALVINO NELLE CITTA’ – ore 16.30 - 18.15 - 20.00 - 21.45 – di Davide Ferrario - con Valerio Mastandrea, Alessio Vassallo, Filippo Scotti, Violante Placido - Documentario – “Nel centenario della nascita di Italo Calvino, Davide Ferrario ricostruisce la vita dello scrittore italiano (1923-1985) e il suo rapporto con le città in cui ha vissuto (Sanremo, Torino, New York, Parigi) a partire dal suo celebre libro ‘Le città invisibili’, riflessione sul rapporto dell'uomo con lo spazio, il tempo, lo sviluppo, la modernità. A fianco del lavoro con il materiale d'archivio, che mette in relazione l'esperienza di Calvino con la storia dell'Italia dal fascismo agli anni '80, sequenze più astratte e libere mostrano un'interprete muoversi in spazi urbani di diversa estrazione, tra prosa e poesia visuale...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE – ore 16.15 - 18.30 - 21.00 – di Andrea Segre - con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti, Paolo Calabresi - Biografico – “Primi anni Settanta. Enrico Berlinguer assiste al tramonto dell'ideologia di Salvador Allende e delle speranze del popolo cileno, soffocate dal regime di Augusto Pinochet. Questo rafforza ulteriormente in lui la convinzione di trovare una via democratica al Socialismo in Italia, al netto delle ingerenze statunitensi. Non lo ferma nemmeno l'attentato di cui è vittima in Bulgaria: la sua idea è quella di ‘trasformare l'intera struttura economica e sociale’ del Paese, ponendo fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo - in particolare quello dei datori di lavoro sui lavoratori. Il Partito Comunista Italiano del quale è segretario, anche grazie al suo carisma di leader, cresce in percentuale nei sondaggi e alle urne, ma Berlinguer sa di non poter accedere al governo se non attraverso un'alleanza fra le forze popolari antifasciste, ovvero quelle comuniste, socialiste e cattolico-progressiste, unite verso 'un'orizzonte chiaro di stabilità'. Ma l'idea del compromesso storico segnerà la fine dell'ascesa alla gestione della cosa pubblica del PCI e determinerà il tragico destino di Aldo Moro...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE – ore 16.30 - 21.15 – di Andrea Segre - con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti, Paolo Calabresi - Biografico – “Primi anni Settanta. Enrico Berlinguer assiste al tramonto dell'ideologia di Salvador Allende e delle speranze del popolo cileno, soffocate dal regime di Augusto Pinochet. Questo rafforza ulteriormente in lui la convinzione di trovare una via democratica al Socialismo in Italia, al netto delle ingerenze statunitensi. Non lo ferma nemmeno l'attentato di cui è vittima in Bulgaria: la sua idea è quella di ‘trasformare l'intera struttura economica e sociale’ del Paese, ponendo fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo - in particolare quello dei datori di lavoro sui lavoratori. Il Partito Comunista Italiano del quale è segretario, anche grazie al suo carisma di leader, cresce in percentuale nei sondaggi e alle urne, ma Berlinguer sa di non poter accedere al governo se non attraverso un'alleanza fra le forze popolari antifasciste, ovvero quelle comuniste, socialiste e cattolico-progressiste, unite verso 'un'orizzonte chiaro di stabilità'. Ma l'idea del compromesso storico segnerà la fine dell'ascesa alla gestione della cosa pubblica del PCI e determinerà il tragico destino di Aldo Moro...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- BUFFALO KIDS – ore 16.00 – d i Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García – Animazione – “Due orfani irlandesi arrivano a New York alla fine del 1800 e sperano di trovare lo zio e rivendicare un’eredità, ma la missione fallisce e decidono di recarsi in California. Lungo il viaggio in treno, fanno amicizia con un ragazzo su una sedia a rotelle e devono usare il loro ingegno per ritornare sul treno dopo essere stati lasciati indietro durante una fermata...”

Voto della critica: ***

- VENOM - THE LAST DANCE – ore 17.45 - 21.15 – di Kelly Marcel - con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu – Azione/Avventura/Fantascienza – “In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro ‘ultimo ballo’...”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- FINO ALLA FINE – ore 15.45 - 21.00 – di Gabriele Muccino - con Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli - Thriller – “Sophie è una ragazza americana che invece di una vacanza rilassante in Italia si è ritrovata a seguire controvoglia un tour fra catacombe e sarcofagi impostole dalla sorella Rachel. Sophie ha un passato problematico del quale porta i segni fisici ed emotivi, e Rachel la tiene sotto controllo, come una guardia. Il giorno prima del ritorno negli Stati Uniti le due si recano a Palermo per visitare l'ennesima cattedrale, ma Sophie vuole andare al mare, Rachel cede alla sua richiesta ‘per mezz'ora’ ma Sophie si allontana verso una scogliera, dove incontrerà Giulio e i suoi spericolati amici. L'attrazione con Giulio è intensa e immediata, e Sophie lo segue, accettando anche un incontro dopo cena, di nascosto dalla sorella. Sarà l'inizio di una notte brava che porterà la ragazza a compiere azioni per lei inimmaginabili, in un'escalation di violenza alla quale acconsentirà con inattesa temerarietà...”

Voto della critica: ***

- BUFFALO KIDS – ore 18.00 – d i Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García – Animazione – “Due orfani irlandesi arrivano a New York alla fine del 1800 e sperano di trovare lo zio e rivendicare un’eredità, ma la missione fallisce e decidono di recarsi in California. Lungo il viaggio in treno, fanno amicizia con un ragazzo su una sedia a rotelle e devono usare il loro ingegno per ritornare sul treno dopo essere stati lasciati indietro durante una fermata...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- PARTHENOPE – ore 16.30 - 21.15 – di Paolo Sorrentino - con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri - Drammatico – “Parthenope è una incantevole giovane donna nata dalle acque che seduce ogni uomo che incontra, persino il fratello Armando, suo primo e indimenticabile amore. Parthenope è anche la sirena al centro del mito fondante della città di Napoli che, come scriveva Matilde Serao nelle Leggende napoletane, ‘vive, splendida, giovane e bella, da cinquemila anni, e corre ancora sui poggi, erra sulla spiaggia, si affaccia al vulcano, si smarrisce nelle vallate’. E la protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino fa esattamente questo, perdendosi continuamente e attirando a sé scrittori omosessuali, docenti universitari, prelati addetti ai miracoli e boss della camorra. Ma il più devoto resta Sandrino (col diminutivo che Sorrentino affida ai suoi alter ego), amico fin dalla perfetta estate in cui lui e la sua sirena, e Armando con loro, ‘sono stati bellissimi e infelici’...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- PARTHENOPE – ore 18.00 - 20.45 – di Paolo Sorrentino - con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri - Drammatico – “Parthenope è una incantevole giovane donna nata dalle acque che seduce ogni uomo che incontra, persino il fratello Armando, suo primo e indimenticabile amore. Parthenope è anche la sirena al centro del mito fondante della città di Napoli che, come scriveva Matilde Serao nelle Leggende napoletane, ‘vive, splendida, giovane e bella, da cinquemila anni, e corre ancora sui poggi, erra sulla spiaggia, si affaccia al vulcano, si smarrisce nelle vallate’. E la protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino fa esattamente questo, perdendosi continuamente e attirando a sé scrittori omosessuali, docenti universitari, prelati addetti ai miracoli e boss della camorra. Ma il più devoto resta Sandrino (col diminutivo che Sorrentino affida ai suoi alter ego), amico fin dalla perfetta estate in cui lui e la sua sirena, e Armando con loro, ‘sono stati bellissimi e infelici’...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE – ore 21.00 – di Patricia Font - con Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa, Ramón Agirre, Milo Taboada - Biografico – “Antoni Benaiges è un maestro delle scuole elementari di origini catalane a cui viene assegnata una pluriclasse a Bañuelos de Bureba (Burgos). I suoi metodi di insegnamento innovativi e il fatto di non nascondere il proprio ateismo gli alienano le simpatie del parroco e del sindaco ma non quelle degli alunni che lo sentono vicino alle loro speranze e ai loro sogni. Uno dei quali è quello di poter vedere il mare...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE – ore 21.00 – di Andrea Segre - con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti, Paolo Calabresi - Biografico – “Primi anni Settanta. Enrico Berlinguer assiste al tramonto dell'ideologia di Salvador Allende e delle speranze del popolo cileno, soffocate dal regime di Augusto Pinochet. Questo rafforza ulteriormente in lui la convinzione di trovare una via democratica al Socialismo in Italia, al netto delle ingerenze statunitensi. Non lo ferma nemmeno l'attentato di cui è vittima in Bulgaria: la sua idea è quella di ‘trasformare l'intera struttura economica e sociale’ del Paese, ponendo fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo - in particolare quello dei datori di lavoro sui lavoratori. Il Partito Comunista Italiano del quale è segretario, anche grazie al suo carisma di leader, cresce in percentuale nei sondaggi e alle urne, ma Berlinguer sa di non poter accedere al governo se non attraverso un'alleanza fra le forze popolari antifasciste, ovvero quelle comuniste, socialiste e cattolico-progressiste, unite verso 'un'orizzonte chiaro di stabilità'. Ma l'idea del compromesso storico segnerà la fine dell'ascesa alla gestione della cosa pubblica del PCI e determinerà il tragico destino di Aldo Moro...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it