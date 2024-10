Tre atleti dello Judo Club Simonazzi di Bordighera al 18° International Judo Tournament “Koroska Open” (Foto)

Lo Judo Club Simonazzi di Bordighera ha preso parte con tre atleti classe cadetti, nel fine settimana dal 18 al 20 ottobre, al 18° International Judo Tournament “Koroska Open”, prestigioso torneo internazionale che si svolge ogni anno in Slovenia. Convocati con la rappresentativa ligure e seguiti dal loro tecnico Quaglia Filippo incaricato della trasferta , i tre atleti dello Judo Simonazzi Alessia Calimera, Francesca Lanzafame e Francesco Quaglia hanno calcato un tatami di livello internazionale dall’alto contenuto tecnico agonistico.

I tre atleti seppur al primo anno cadetti hanno disputato una ottima gara e hanno ben figurato nel contesto del livello richiesto dalla competizione. Una grande esperienza e una importante convocazione maturata grazie ai sacrifici e alla dedizione che i ragazzi “mettono sul tappeto” durante gli allenamenti che li vede impegnati ogni giorno al palazzetto dello sport di Bordighera sede dello Judo Club Simonazzi, in via Diaz presso la piscina comunale. Il tecnico Filippo Quaglia ha ringraziato le famiglie e gli atleti per l’impegno profuso.