Dichiarazioni di Salvini su realizzazione CPR a Diano Castello, Orlando e Quesada: "La sua proposta, senza alcun riguardo per la vocazione turistica del Golfo Dianese, è inaccettabile"

In merito alle dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha espresso il proprio sostegno alla creazione di un CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) nella ex Caserma Camandone di Diano Castello, Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione Liguria, e Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico, prendono una posizione netta contro questa proposta.

“Salvini dimostra ancora una volta di non conoscere il territorio ligure né di rispettare le vere esigenze dei suoi cittadini. La sua proposta di realizzare un CPR a Diano Castello, senza alcun riguardo per la vocazione turistica del Golfo Dianese, è inaccettabile. Salvini non sa nemmeno dove si trovi Diano Castello, ma pensa di poter dettare soluzioni che non rispondono ai bisogni della comunità e no tengono conto del contesto ”

Orlando e Quesada sottolineano: “Non permetteremo che questa scelta scellerata venga imposta alla Liguria. Diano Castello e il Golfo Dianese meritano rispetto e protezione, non decisioni che rischiano di danneggiare irreparabilmente il tessuto economico e sociale della zona. Ci siamo impegnati con i cittadini e gli operatori per garantire soluzioni diverse da quella prospettata e lo faremo. Salvini e chi lo sostiene devono sapere che la Liguria non accetterà mai di essere trattata con superficialità. Noi lavoreremo per garantire che questo progetto non veda mai la luce.”