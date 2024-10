Proseguono gli impegni della Ginnastica Riviera dei Fiori: sabato e domenica prossimi le gare a Genova

Gli impegni agonistici della Ginnastica Riviera dei Fiori viaggiano a pieno regime con la partecipazione a varie gare del calendario nazionale della FederGinnastica.

Sabato scorso, nell’attrezzato palazzetto dello sport di Sant’Eusebio a Genova (organizzazione Vivisem/ Comitato Regionale Fgi Liguria), si è svolta la terza prova del Campionato Regionale individuale di ginnastica artistica maschile livelli gold e silver.

La RdF ha partecipato con quattro giovani ginnasti della categoria allievi saliti tutti sul podio delle varie prove disputate. Nel livello LA allievi 1 fascia ottimo oro conquistato da Lorenzo Gianforte mentre nella seconda fascia bene Andrea Driza, bronzo. La gara prevedeva la sola classifica assoluta con la somma degli esercizi al suolo, Volteggio e Minitrampolino. Nel Livello LB, sempre allievi 1 (i più giovani del programma) altro oro ottenuto da Samuele Lombardo, negli A2 argento per Pietro Serini, in questo livello oltre ai tre attrezzi dell’LA si aggiungevano gli impegnativi esercizi alla sbarra e alle parallele pari.

Gratificante trasferta per gli atleti ponentini che, oltre ai buoni risultati, hanno potuto confrontarsi con ginnasti dell’intera regione cosa importante visto che in provincia questa tipologia di gare vengono svolte solo dalla nostra associazione. Soddisfatto il tecnico responsabile della sezione Damiano Giunta.

La prossima settimana gli atleti saranno impegnati su più fronti. La ritmica sarà a Padova con Sofia Pugachev qualificata alla finale interregionale del campionato individuale gold. Il livello tecnico della gara è uno dei più alti in assoluto e, per Sofia sarà una bella esperienza alternarsi in pedana con le migliori ginnaste del nord Italia.

Sempre la ritmica, sarà impegnata domenica a Quiliano per il Campionato Regionale Trofeo Winter Club con ben 5 squadre iscritte. Sempre domenica l’artistica femminile sarà a Genova per la terza prova del campionato regionale individuale LC. L’obiettivo è fare esperienza e qualificarsi per le finali nazionali in programma a Rimini dal 5 all’8 dicembre.