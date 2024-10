Sanremo Rugby di scena nel fine settimana tra Genova e Biella per raggruppamenti FIR e ‘Colombiadi’

Per le formazioni del Sanremo Rugby è stato un altro fine settimana di impegni in terra regionale e non solo.

Le Under 8 e Under 10 hanno partecipato al raggruppamento FIR sul campo ‘Calcagno’ di Cogoleto insieme a Imperia, Reds, Superba, Province dell’Ovest oltre ai padroni di casa.

“È stata una bella giornata di sole e di rugby - commenta il tecnico della Under 8, Flavio Di Malta - i nostri ragazzi, insieme agli amici imperiesi e dei Reds, hanno combattuto palla su palla senza mai mollare. Nonostante la stanchezza e senza neanche un cambio, hanno portato a termine tutte le partite con la consapevolezza di aver dato il massimo. Sono molto felice per questa Under 8 che cresce ogni settimana di più”.

“I nostri leoncini hanno giocato con tanta grinta un raggruppamento lungo ed entusiasmante - aggiunge Giacomo Battistotti, allenatore della Under 10 - hanno messo in campo l’impegno mostrato in allenamento. Un ringraziamento ai Reds che hanno giocato insieme a noi. Ora testa agli allenamenti in vista del prossimo impegno a Savona”.

Impegno in terra genovese, al campo ‘Branega’ di Pra’, anche per l’Under12 che ha preso parte al torneo per le ‘Colombiadi’ con: Province dell’Ovest, A.S.R. Milano, Pro Recco, Cernusco e Alessandria.

“I ragazzi hanno inizialmente faticato a trovare il ritmo, poi verso la fine hanno dimostrato la giusta determinazione per ottenere le giuste soddisfazioni e non sono mancate alcune belle azioni individuali - così il tecnico dell’Under 12, Manuel Calabrò - usciamo dal campo con una maggiore consapevolezza di quello che serve per fare il salto di livello. Ora ci aspettano gli allenamenti per prepararci al prossimo torneo in Francia, sfideremo squadre mai incontrate prima e con un gioco differente rispetto a quello a cui siamo abituati”.



Infine, le ragazze biancazzurre Under 14, 16 e 18 hanno raggiunto la Cittadella di Biella per il raggruppamento FIR con Fenici, Tortus Liguria, Volvera, CUS Torino e Settimo Torinese.

“È stato il primo raggruppamento di stagione e ho visto le ragazze motivate a giocare insieme, mi sono piaciute tutte - dice il tecnico Franco Parrini - era la prima uscita, si sono divertite e hanno fatto esperienza. Ora dobbiamo lavorare sui passaggi con la palla in movimento e concretizzare le azioni”.