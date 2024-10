4 modi per risparmiare fin da subito sulla bolletta dell'energia

Le bollette energetiche possono essere una delle spese fisse più rilevanti per molte famiglie, specie se non si ottimizzano i consumi casalinghi. Per fortuna esistono strategie semplici ed efficaci per mantenere bassi questi costi. Basta infatti un pizzico di attenzione in più e una maggiore cura ad alcune piccole abitudini quotidiane per ottenere risparmi significativi senza dover fare chissà quali rinunce. Ecco quindi quattro consigli pratici per ottimizzare le spese e alleggerire il peso delle bollette subito e con il minimo sforzo.

Monitorare le offerte disponibili sul mercato

Il primo passo per risparmiare sulle bollette è tenere d’occhio proposte del mercato. Le compagnie di luce, gas e internet spesso lanciano infatti promozioni e pacchetti vantaggiosi, sia per i loro clienti che per attirarne di nuovi. Un esempio sono le offerte luce green di NWG Energia, operatore che garantisce diverse soluzioni economiche e pratiche, che hanno incontrato il favore di molte famiglie negli ultimi anni.

Su internet è inoltre possibile utilizzare strumenti online per confrontare tariffe e farsi un’idea più precisa, valutando così i benefici di ciascuna offerta in pochi click. Se i costi sono alti in base ai propri consumi, cambiare fornitore o contratto potrebbe dunque essere sufficiente a ottenere l’obiettivo desiderato.

Ottimizzare i consumi energetici

Se il contratto sottoscritto è già abbastanza vantaggioso, per ridurre i costi delle bollette potrebbe essere necessario ottimizzare i consumi energetici. Questo aspetto passa dall’adozione di alcune buone pratiche quotidiane, come ad esempio spegnere gli apparecchi elettronici quando non in uso e utilizzare elettrodomestici ad alta efficienza energetica o passare a lampadine a LED, che consumano meno energia rispetto alle tradizionali.

Oltre queste piccole abitudini, potrebbe essere necessario anche fare più attenzione alle condizioni degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Una cattiva manutenzione potrebbe infatti portare a dispersioni di calore o altri malfunzionamenti responsabili di sprechi e costi ingiustificati in bolletta.

Gestire l’utilizzo dell’acqua

Anche le bollette dell'acqua possono essere notevolmente influenzate da errate abitudini di consumo domestico. Per contenere i costi si può optare per l’installazione di aeratori e riduttori di flusso per contenere il consumo d'acqua senza compromettere il comfort abitativo.

Passare meno tempo sotto la doccia e ottimizzare i carichi di elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie sono altre pratiche utili che aiutano a risparmiare. Meglio inoltre controllare regolarmente la presenza di eventuali perdite di acqua nelle tubature così da prevenire sprechi indesiderati.

Adottare soluzioni di domotica

La domotica può aiutare le famiglie a risparmiare sensibilmente sulle bollette energetiche. I sistemi di automazione domestica permettono difatti una migliore gestione di impianti ed elettrodomestici. Ad esempio, i termostati intelligenti regolano la temperatura della casa in base alle abitudini di vita e alle condizioni climatiche riducendo i consumi energetici, mentre i sensori di movimento e le prese intelligenti possono spegnere automaticamente gli apparecchi non utilizzati.

Certo, investire in questi dispositivi e allestire una smart home può richiedere un discreto esborso iniziale, ma nel lungo periodo si avrà un risparmio notevole sulle bollette grazie a un maggiore controllo sui consumi domestici.