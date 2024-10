Elezioni regionali, Mameli e Alberti: "Creare il valore anche nel sociale"

"Tutelare i diritti e garantire autonomia alle persone con disabilità sono necessari interventi concreti. La loro inclusione nella comunità passa attraverso politiche specifiche partendo dal rendere gli accessi sempre più inclusivi alle scuole per gli alunni con disabilità. Il grande cambiamento, la grande rivoluzione, è incentrata proprio sulla concezione della diversità come ricchezza, tante diversità che necessitano di divenire patrimonio comune, che tutto trasformano e tutto migliorano! In Italia questo avvenne proprio a partire dalla scuola nel 1977 e dobbiamo essere orgogliosi di ricordare come il nostro Paese fu il primo al mondo ad abolire le scuole speciali. A tal proposito prendiamo atto con soddisfazione della Delibera di giunta di Regione Liguria, un altro impegno e riguardo a favore di bambini bambine ,ragazzi e ragazze con disabilità. Questa mattina è stato approvato dalla Giunta Regionale, lo stanziamento di 1 milione e 740mila euro per l’integrazione scolastica e formativa relativa all’anno 2024 degli studenti con disabilità. Il provvedimento, interamente finanziato con fondi regionali, prevede lo stesso importo stanziato nell’anno precedente.

Nel dettaglio, la misura destina 1 milione e 400mila euro alla Città Metropolitana di Genova e alle province liguri per sostenere l'autonomia e la comunicazione personale di 443 studenti con disabilità, con particolare attenzione alle spese di trasporto degli stessi.

I restanti 340mila euro sono destinati ad Aliseo che a sua volta riserva: 300mila agli istituti scolastici paritari frequentati da studenti disabili per i quali non è previsto insegnante di sostegno; 40mila euro alla convenzione tra l’Agenzia e l’Istituto David Chiossone per i ciechi e gli ipovedenti per l’inserimento degli studenti disabili visivi nella scuola e nei percorsi formativi. Azioni concrete, fatte non parole! Siamo soddisfatti pur essendo consapevoli che si può e si deve fare ancora di più! Il nostro obiettivo nei prossimi cinque anni è di continuare a lavorare per MIGLIORARE SEMPRE DI PIÙ LA QUALITÀ DI VITA DI TUTTI I LIGURI. La Liguria deve diventare per ogni singolo cittadino il posto ideale per vivere, studiare, lavorare e trascorrere il tempo libero. La Liguria che costruiremo insieme a Marco Bucci e ad ognuno di voi è orientata al futuro e allo sviluppo, fornisce garanzie a TUTTI, in particolar modo ai più fragili. Vogliamo una Regione che guardi avanti e non dimentichi nessuno! Vogliamo una LIGURIA PER TUTTI! Per questo ci siamo messi al lavoro per la Liguria e per i Liguri!".

Alberto Alberti e Silvia Mameli

Vince Liguria Bucci Presidente.