Pepe Unchained: la meme coin innovativa da 18 milioni di dollari

Pepe Unchained non è la solita meme coin priva di utilità: il team sta costruendo un layer 2 su Ethereum, progettato per ottimizzare l'ecosistema con transazioni più veloci e commissioni più basse. Questo approccio tecnologico, unito al sistema di multistaking, consente agli investitori di raccogliere i frutti anche prima della fine della prevendita.

Inoltre, le balene stanno dimostrando la loro fiducia nel progetto, con acquisti significativi fino a 21,75 ETH in PEPU. Questo interesse non è solo un segno dei big che scommettono su Pepe Unchained, ma indica anche che questo progetto potrebbe diventare uno dei più promettenti del 2024.

Con una tabella di marcia che include sovvenzioni per gli sviluppatori e una prossima quotazione sugli exchange, Pepe Unchained ha il potenziale per superare i suoi concorrenti nello spazio delle meme coin.

Il progetto originale Pepe ha guadagnato rapidamente trazione dopo il suo lancio, offrendo rendimenti fino al 700% per i primi investitori.

L’utilità del token PEPU

Pepe Unchained (PEPU), è in una promettente prevendita e si sta distinguendo nell'universo delle meme coin con il suo token PEPU.

Il progetto mira a operare come soluzione di secondo livello (Layer 2), con l'intento di alleggerire il traffico sulla blockchain e migliorare l'efficienza, oltre alla rete Ethereum.

Basandosi sull'infrastruttura di Ethereum, il Layer 2 consente transazioni più veloci e meno costose. Con questo approccio, i tassi del gas sono ridotti, poiché ci sono meno transazioni che influenzano direttamente la rete centrale di Ethereum.

Gli sviluppatori intendono massimizzare i profitti all'interno dell'ecosistema. Dato che PEPU è un token utile progettato per la generazione di reddito passivo, Pepe Unchained si posiziona come una delle criptovalute più promettenti su cui investire in questo momento.

Il reddito passivo con Pepe Unchained

Pepe Unchained (PEPU) offre opportunità concrete, soprattutto per chi è interessato a progetti con potenziale per generare reddito passivo.

Gli investitori possono beneficiare in due modi grazie al suo innovativo sistema di staking: in primo luogo, dall'apprezzamento del valore del token; in secondo luogo, dai rendimenti dei pool di liquidità.

I rendimenti previsti saranno distribuiti su due anni, con un rendimento stimato del 128%.

Il rendimento della partecipazione si basa sui token assegnati ai pool di liquidità. Prima di partecipare, gli investitori devono verificare le commissioni e le regole per lo staking specifiche per il token PEPU.

Come ottenere PEPU prima della fine della prevendita

Pepe Unchained ha già dimostrato di avere il potenziale per superare il successo dell'originale Pepe, suscitando grande curiosità nel mercato.

La prevendita ha già raccolto $18 milioni, dimostrando una forte comunità di supporto per il token.

Attualmente, i token PEPU possono essere acquistati al prezzo di $0,00994 ciascuno, anche se questo valore aumenterà presto, quando la prevendita passerà alla fase successiva.

Gli investitori interessati devono collegarsi al sito ufficiale di Pepe Unchained per acquistare PEPU. Possono scegliere di pagare con ETH, USD, BNB Coin o PEPE.

È anche possibile acquistare con carta di credito, con piccole commissioni. Dopo la chiusura della prevendita, i token PEPU saranno rilasciati. Gli acquirenti dovranno ricollegare il wallet utilizzato nella transazione e selezionare l'opzione “rivendica”.

Investire in Pepe Unchained (PEPU) può essere un'opportunità unica per chi è alla ricerca di una criptovaluta con un'utilità concreta e un alto potenziale di espansione.

Come crescerà $PEPU dopo il suo debutto pubblico?

Si può dire che il token $PEPU è uno dei lanci più attesi degli ultimi mesi. L'enorme interesse suscitato dalla fase di prevendita è la migliore conferma del fatto che la comunità vede in esso un grande potenziale. Anche una lunga lista di analisti di criptovalute, come Austin Hilton con un canale YouTube seguito da oltre 275.000 abbonati, ha una visione rialzista sul progetto Pepe Unchained.

Anche la maggior parte delle previsioni è promettente per il prezzo di $PEPU in futuro. Una di queste prevede che il token potrebbe valere fino a $0,0256 alla fine del 2024, salendo a $0,04 dopo un anno. Nel caso del modello a lungo termine, nel 2030 il prezzo di $PEPU nello scenario più ottimistico potrebbe già essere di $0,416.

