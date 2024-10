Sanremo: operazione anti prostituzione del 2017, quattro uomini assolti dalle accuse in tribunale

Erano stati accusati di sfruttamento della prostituzione in concorso tra loro ma, questa mattina in tribunale ad Imperia, sono stati tutti assolti. Si tratta di un caso che risale al 2017, per il quale quattro uomini, tra cui uno residente a Vallecrosia, erano stati tirati in ballo per aver favorito la prostituzione di due donne di nazionalità romena, allontanando altre donne considerate ‘rivali’ in alcune strade di Sanremo.

Si tratta di un albanese residente a Torino, A.A. di 37 anni, di un suo connazionale di 28 anni, G.S. pure lui residente nel capoluogo piemontese, di un 32enne siciliano ma residente in provincia di Como e di un 74enne di origini calabresi, P.F. residente a Vallecrosia.

Gli imputati erano difesi da avvocati torinesi e siciliani mentre, il vallecrosino da Mario Ventimiglia, del Foro di Imperia. I quattro sono stati assolti dal giudice Massimiliano Botti perché il fatto non sussiste, anche se le motivazioni sono attese entro 90 giorni. La richiesta di rinvio a giudizio era stata presentata dal Pm Antonella Politi.

Le accuse riguardavano l’associazione tra i quattro per far prostituire le donne, accompagnandole anche sulla strada e allontanando altre cinque prostitute, minacciandole con frasi particolarmente dure, costringendole ad allontanarsi. Per i quattro erano state chieste pene tra i 3 anni e 6 mesi e i 6 anni e 8 mesi. Questa mattina, invece, tutti sono stati assolti.