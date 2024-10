"Sono un bellissimo micino in cerca di una splendida adozione, ho circa 4 mesi, sverminato, spulciato e con il primo vaccino già fatto. Sono dolcissimo, un vero giocherellone, abituato a stare con altri gatti, in cerca di continue coccole da parte degli umani che mi piacciono tanto. So che trovero' una fantastica famiglia pronta ad accogliermi ed amarmi".

Per info chiamare Cinzia Lega del Gattino al numero 3479931781. Il gatto si trova a Sanremo.