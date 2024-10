AL CN Lavagna mostra di modellismo navale

Dal 26 ottobre al 2 novembre, il Circolo Nautico Lavagna ospita una mostra di modellismo navale con il patrocinio della Porto di Lavagna spa. La sede sociale di via dei Devoto 125 sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 con possibilità di illustrare le opere del modellista Franco Tassara, navigante di professione e imbarcato sulle navi “Michelangelo” e “Raffaello”.



Si potranno vedere le riproduzioni di imbarcazioni a vela d’epoca, proprio la Michelangelo e Raffaello, insieme al modello Acquarama del Cantiere Riva e molti altri ancora.



La manifestazione è rivolta agli appassionati del settore e ai regatanti che parteciperanno al 49° Campionato Invernale del Tigullio.



E’ conto alla rovescia per la rassegna velica d’altura a cura del Comitato Circoli Velici del Tigullio. Le classi coinvolte sono ORC, IRC, monotipo e Libera. La formula prevede due manche su tre week end. Prima manche nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre, sabato 23 novembre e domenica 24 novembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre 2023 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’autunno). Seconda manche nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio, sabato 15 e domenica 16 febbraio 2024 (giornata di premiazione e incoronazione dei campioni d’inverno).



Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre manche, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona.