Sanremo: un successo il "III Trofeo dei Presidenti" e la Canottieri ora sogna "Candidiamoci con Monaco per i mondiali del 2027" (Foto e video)

Una due giorni di spettacolo e successi. Sabato e domenica le acque del Porto Vecchio di Sanremo sono state palcoscenico per il “III Trofeo dei Presidenti – Regata Internazionale", un evento organizzato dalla Canottieri Sanremo. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è indetta dalla Federazione Italiana Canottaggio e dal Comune di Sanremo, con il patrocinio della Regione Liguria e del CONI e ha visto la partecipazioni sia di giovani, che di master.

L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per i partecipanti di confrontarsi in un contesto internazionale e per il pubblico di assistere a gare emozionanti e spettacolari. La Canottieri Sanremo, con il suo impegno costante nell’organizzazione di eventi di rilievo, si conferma punto di riferimento per il canottaggio locale e nazionale. Adesso, il sogno, è quello di tornare ad ospitare una competizione mondiale: "Stiamo pensando di candidarci con Monaco per ospitare i mondiali del 2027 e le gare di Beach Sprint. Sarebbe un grande onore, noi nel 2008 abbiamo già ospitato una competizione mondiale", ha affermato il presidente Sergio Tommasini.

La scelta di svolgere l’evento nello specchio acqueo interno al Porto Vecchio offre un’opportunità unica per i partecipanti e gli spettatori di vivere una giornata di sport in una cornice suggestiva e centrale, che esalta la tradizione marinara di Sanremo. La regata si inserisce in un calendario di eventi sportivi che mira a promuovere le discipline acquatiche e a coinvolgere la comunità locale e i visitatori.