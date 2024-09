Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti a tutto cuore in casa del Camporosso, Zito e Alemanno firmano il pareggio

L’Ospedaletti inizia il suo cammino nel campionato di Prima Categoria 2024/2025 portando a casa un punto prezioso sul terreno di un Camporosso, considerato di diritto uno degli ostacoli più insidiosi del girone.

Prestazione gagliarda per l’undici di mister Fabio Luccisano, in una calda domenica di fine settembre, di fronte al pubblico delle grandi occasioni. Sin dai primi minuti, gli orange partono in avanti e hanno una palla gol con El Kamli, ma Frenna si fa trovare pronto sia sulla sua conclusione, sia sulla ribattuta di Saih. È però il Camporosso a portarsi in vantaggio al 15’ con Travella, che fa tutto da solo e conclude dal limite sul palo più lontano. All’Ospedaletti, però, bastano otto minuti per rimettere la partita sui binari giusti. Al 23’, Zito viene servito da Schillaci al culmine di un’azione corale, salta un difensore e firma la rete del pareggio. Gli orange hanno poi una doppia occasione per ribaltare il risultato, ma Frenna dice di no con due interventi miracolosi. A fine primo tempo si fa male Zito, al suo posto entra Sammartino.

A inizio ripresa, è Crudo a riportare in vantaggio il Camporosso. L’ex orange viene servito in area al termine di un’azione partita dalla difesa e conclude alle spalle di Bazzoli. Ma l’Ospedaletti non molla mai e al 71’ riporta la gara in parità, non prima di un autentico miracolo di Frenna, che da due passi neutralizza la conclusione ravvicinata di Sammartino. La rete del 2-2 porta la firma di Alemanno, che sfrutta al meglio l’assist di Schillaci e segna a colpo sicuro. Il Camporosso si riversa in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, ma il risultato non si sblocca anche grazie a Bazzoli, abile a deviare in angolo una insidiosa conclusione di Travella.

Dopo sei lunghi minuti di recupero, il direttore di gara sancisce la fine delle ostilità.

“Abbiamo disputato una bella partita, corretta. Mi è piaciuto l'atteggiamento del gruppo, che ha messo in campo lo spirito giusto, e ci siamo divertiti molto - commenta mister Fabio Luccisano - siamo stati bravi a crederci sempre e abbiamo creato molte occasioni, nonostante giocassimo fuori casa e contro un Camporosso che molti considerano la favorita per la vittoria del campionato. È normale avere un po’ di timore iniziale, ma i ragazzi hanno dimostrato di poter giocare alla pari. Faccio i complimenti a Frenna per gli interventi decisivi che ha fatto. Questa prestazione ci dà stimoli: se abbiamo affrontato così il Camporosso, possiamo giocarcela contro chiunque”.

Camporosso - Ospedaletti 2-2

Marcatori: 15’ Travella, 23’ Zito, 51’ Crudo, 71’ Alemanno

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Cordì, 4 El Kamli, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 Alemanno (90’+3 17 Campagnani), 8 Barbagallo (85’ 15 Russo), 9 Zito (43’ 14 Sammartino (90’ 16 Piana)), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Molinari, 18 Prette, 19 Bacciarelli, 20 Siberie

Allenatore: Fabio Luccisano

Camporosso: 1 Frenna, 2 Conrieri, 3 Rotella (70’ 13 Fazzari), 4 Grandi (76’ 17 Oliveri), 5 Negro, 6 Serra (54’ 15 Scarfò), 7 Travella, 8 Lodovici N. (80’ 20 Giovinazzo), 9 Managò, 10 Luci (70’ 16 Calvini), 11 Crudo

A disposizione: 12 D’Ercole, 14 Grandi, 18 Calcopietro, 19 Lodovici S.

Allenatore: Alan Carlet

Arbitro: Sig. Lorenzo Siffredi (Albenga)

Ammoniti: Grifo, Barbagallo, Serra, Scarfò