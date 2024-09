Alice apre le porte del suo mondo incantato!

A Vallecrosia, tra le vie del borgo, è nata una nuova stella luminosa: la boutique “Nel mondo di Alice”, dove i gioielli prendono vita con un tocco di magia e originalità. Con l'apertura del nuovo negozio, la giovane imprenditrice Alice Esposito, ha introdotto un tocco di raffinata originalità nel mondo della bigiotteria, proponendo creazioni uniche e di grande impatto.

Ogni creazione è un viaggio attraverso la bellezza e l'eleganza, pensata per esaltare la personalità di chi la indossa.

Un'esplosione di creatività e stile ti aspetta: collezioni esclusive, design raffinato e la possibilità di creare il tuo gioiello personalizzato. Da oggi puoi toccare con mano la magia dei suoi gioielli e vivere un'esperienza di shopping indimenticabile. E se preferisci lo shopping online, il suo e- commerce è sempre a tua disposizione! Qui il tuo gioiello diventa la tua storia.

"Creare gioielli per me è come scrivere un diario con le pietre – Alice Esposito ci confida nel suo atelier a Vallecrosia - Ogni creazione è un’espressione della mia anima e di quella di chi lo indossa. Un pezzo unico, una storia da condividere".

Vieni a scoprire il mondo magico di Alice e trova il gioiello perfetto per te in via Col. Aprosio, 590 a Vallecrosia.

Oppure chiama al +39 3892886028 per ogni genere di informazione o visita il Sito e le pagine social Instagram e Tiktok