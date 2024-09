Successo per 'Scherma in Piazza' a Chiavari

Una festa per la Scherma a 360 gradi. "Scherma in piazza", sabato 21 settembre, è stata una vetrina per la promozione di questa disciplina e, in particolare, degli Europei in programma a Genova dal 14 al 19 giugno 2025. Grande successo per la frizzante staffetta a squadre, ambientata in piazza Matteotti subito contestualmente all'esibizione realizzata dalla Chiavari Scherma con le ragazze e i ragazzi dell'ANFFAS Chiavari. Un contesto speciale, in cui le istituzioni erano rappresentate dall'assessore regionale allo sport Simona Ferro, dal Sindaco Federico Messuti, dall'assessore comunale allo sport Gianluca Ratto, dal presidente CIP Liguria Gaetano Cuozzo e dalla coordinatrice regionale di Sport e Salute Michela Carfagna.



Giulia Rizzi, campionessa olimpica di spada, è stata applauditissima dopo essersi misurata in pedana con le stelle della Scherma ligure. “È la prima volta che torno in pedana dopo il successo olimpico ed è bello farlo a Chiavari, in piazza, in una manifestazione promuove l’Europeo di Genova – le parole di Giulia Rizzi –. Sono molto emozionata all’idea di questo evento ospitato in Italia, che sarà bellissimo, in una terra in cui spesso mi alleno con il maestro Roberto Cirillo e dove sono stata accolta benissimo. La scherma è uno sport stupendo, che piace tanto ai bambini, e spero anche ancora una volta l’effetto olimpico sia importante per favorirne la crescita. Personalmente, a novembre riparte la Coppa del Mondo e, dopo fantastici successi a squadre, in questa stagione che porterà all’Europeo di Genova spero di fare ancora meglio anche a livello individuale”.

A Chiavari, con la spadista olimpionica di Parigi, in pedana tanti giovani della scherma ligure ma anche altri azzurri della scherma, su tutti il campione master Claudio Pirani e l’oro europeo under 23 in carica Filippo Armaleo, dinanzi a tante autorità e un pubblico entusiasta. “La presenza di una grande campionessa come Giulia Rizzi è certamente da stimolo per gli atleti emergenti e per le nuove leve della scherma – ha sottolineato Giovanni Falcini, presidente del Comitato regionale FIS Liguria –. Vederla all’opera a Chiavari è stata una grande emozione, il migliore sport in avvicinamento agli Europei. L’obiettivo sarà sicuramente proporre altri momenti promozionali in diversi comuni liguri per far conoscere sia la disciplina sia il grande evento continentale che ci attende a giugno 2025”.

Gli Europei “Genova 2025” , realizzato con il supporto della FIS, sono sostenuti da Regione Liguria e Comune di Genova, patrocinati da Coni e Sport e Salute. Partner degli Europei 2025 sono Costa Edutainment, ERG, Saar Depositi Portuali, Toyota, Gruppo Spinelli, Iveco, Silomar, Riberti, Columbus Informatica e Convention Bureau Genova.