Per il sanremese Kevin Liguori buoni piazzamenti nelle gare Endurance di Karting ad Ottobiano e Rozzano

Insieme al 'Diga Racing Team' lo scorso 7 e 8 settembre, sul circuito pavese di Ottobiano Motorsport Kevin, insieme ai suoi sei compagni di squadra (Davide Saldarini, Cristian Zin, Luca Capolongo, Stefano Piraneo, Giovanni Sturniolo e il capoTeam Alessandro Di Galante) ha partecipato alla 'The24', gara sulla distanza di 24 ore in cui i 7 piloti si sono dati il cambio, alla guida, imbattendosi in numerosi cambi meteorologici e termici, nella competizione, iniziata alle 14 di sabato e terminata alla stessa ora del giorno dopo.

Il livello in pista era altissimo, con 36 team di spicco, richiamati dall’insolito premio, in denaro, di 10.000 euro per il primo classificato. Liguori, insieme al suo team, si è difeso bene in tutte le fasi della gara, essendo in certi momenti anche tra i team più veloci, scontrandosi con squadre vincitrici di titoli mondiali della stessa tipologia di competizione. Dopo 1.079 giri il 'Diga Racing Team' ha chiuso la gara in 17a posizione.

Sul circuito BigKart a Rozzano nel milanese, nel weekend appena passato si è corsa invece la '12H Endurance' notturna, in cui Kevin ha partecipato insieme a 'Onyx Racing Team'. Il sanremese, insieme ai suoi compagni (Mario Guerra, Andrea Guerra, Guido Bennati, Emanuele DelPrete, e il Bussanese Lorenzo Lanteri) ha corso dalle per 12 ore, nelle quali la temperatura ha avuto un importante cambio durante le fasi di gara.

Dopo una qualifica difficile (16a posizione), Liguori è riuscito, con una splendida partenza, a risalire fino in quinta, riuscendo così a recuperare tanto terreno. Nonostante la minor esperienza sulla tipologia di circuito e della squadra, il team si è rivelato equilibrato e determinato a portare a casa un’ottima 10 piazza su 21 team in pista. "Buoni risultati, in gare di un certo livello - commenta Kevin - le Endurance hanno una difficoltà particolare. Restare costantemente concentrati in qualsiasi ora, con più o meno ore di sonno, lo rende tanto difficile quanto magico - continua - ringrazio tanto Alessandro Di Galante per la 24H di Ottobiano e il Team Onyx con cui mi sono divertito molto a Rozzano. Sicuramente però tutto ciò è sempre possibile solo grazie a Sistel di Danilo Laura, VL impianti Srl e CNA Imperia".