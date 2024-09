Amarcord Imperia-Sanremese: la storia del derby dalla fine anni Ottanta ai giorni nostri - SECONDA PUNTATA

Il viaggio nella storia dei derby tra Imperia e Sanremese disputati tra le mura amiche dei nerazzurri riparte dalla fine degli anni Ottanta, grazie al prezioso contributo del "Sottile Filo Nerazzurro", il libro della storia centenaria dell'Imperia scritto da Massimo Colaiacomo.

Dopo una decade senza incrociarsi mai, imperiesi e matuziani si ritrovano nel Girone A di Seconda Categoria: il 6 novembre 1988 è la doppietta di Calabria a decidere la sfida contro la squadra che allora giocava sotto la denominazione di AS Imperia '87.

Stesso nome, ma categoria decisamente più nobile, l'Eccellenza Liguria 1994-95 in cui ritorna la sfida tanto attesa: un pareggio a reti bianche, datato 13 novembre 1994, in una gara combattuta e spettacolare nonostante lo 0-0 finale. L'anno seguente, la AS Imperia '87 diventa Associazione Calcistica Imperia, e sempre nel torneo di Eccellenza si concretizza un altro risultato "a occhiali" contro i biancazzurri: è il 14 gennaio 1996. Circa un anno dopo, nel 1997, il 16 febbraio, nel girone A del Campionato Nazionale DIlettanti, è l'autorete di Desideri a dieci minuti dalla fine a far passare la Sanremese, che era andata avanti con Calabria, prima del pareggio di Alfano.

L'infelice abbonamento agli 0-0 dei derby degli anni Novanta prosegue il 7 dicembre 1997, sempre nello stesso girone dell'anno prima. L'imperia chiude il decennio e il secolo con un successo: campionato di Serie C2 Girone A 1999-2000, il 19 Settembre '99 sono Vago e Sbravati a timbrare, prima del brivido finale con la rete di Laghi all'88' che fissa il punteggio sul 2-1 per l'Imperia.

Gli anni duemila iniziano con un altro pareggio, l'1-1 del 13 Marzo 2001 in Serie D Girone A. Succede tutto nel finale: al vantaggio ospite di Scanu al 75', risponde Della Bianchina all'86'. La stagione successiva, il 24 marzo 2002 sempre in Serie D, tocca alla Sanremese stavolta inseguire il vantaggio di Lupo: è ancora una volta Scanu a timbrare per gli ospiti. Sempre in D, ma nel Girone E, a metà anni duemila arriva un pesante ko: i matuziani passano per 4-1 al "Ciccione" il 22 dicembre 2002: L'Imperia passa per prima col rigore di Iannolo e chiude il primo tempo in vantaggio, ma nella ripresa l'autorete di Cocito, Liperoti, Calabria e Papa ribaltano il derby, in una stagione molto travagliata per i colori nerazzurri fuori dal rettangolo verde. Il 2003-2004 segna il ritorno dell'Imperia dalla Serie D alle categorie regionali, ma in quella stagione i nerazzurri si tolgono lo sfizio di battere la Sanremese per 1-0 con la rete decisiva di Pulina su rigore: è il 25 aprile di vent'anni fa.

Passano tre anni, e nel Girone A di Serie D, il derby torna protagonista, con lo 0-0 del 7 ottobre 2007. Il 22 marzo 2009, l'asd Imperia Calcio e la Sanremese 1904 si ritrovano sul palcoscenico della Seconda Categoria dopo vicissitudini societarie, ma è la vittoria più roboante della storia nerazzurra al "Ciccione": finisce infatti 7-0 con i gol di Bocchi, Guidetti, l'autorete di Santise e il fantastico poker di Pennone. Sei anni dopo si ritorna sul palcoscenico più prestigioso dell'Eccellenza: è il 29 novembre 2015, e gli ospiti sotto la denominazione di Unione Sanremo passano col punteggio di 2-1 sancito da D'Alessandro e Rovella, con in mezzo il momentaneo pari di Prunecchi su rigore.

I giorni nostri ci raccontano di un derby tornano a disputarsi in quarta serie, quella nazionale, la Serie D: la sfida del 17 gennaio 2021, in piena pandemia, si chiude sull'1-1: matuziani avanti con Romano, ci pensa l'ex Capra nella ripresa a riequilibrare le sorti. Due stagioni fa, il 14 Aprile 2022, lo 0-2 che porta la firma di Conti e Scalzi (che domani giocherà in nerazzurro). Questo capitolo del libro di storia nerazzurra, domani si arricchirà di un nuovo paragrafo, il derby numero 33 disputato allo stadio "Ciccione".