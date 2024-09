Joele Corigliano dà le dimissioni, Antonio Stivala è il nuovo segretario reggente dei Giovani Democratici della Federazione di Imperia

Antonio Stivala è il nuovo segretario reggente dei Giovani Democratici della Federazione di Imperia.

Nella serata di ieri, a seguito di una riunione interna ai Giovani Democratici, il segretario provinciale Joele Corigliano ha rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico. Dopo più di tre anni alla guida della giovanile del Partito Democratico e impossibilitato per motivi di studio a presenziare sul territorio in occasione delle prossime elezioni regionali, Corigliano ha scelto di fare un passo indietro a favore del vicesegretario provinciale Antonio Stivala.

"In un momento così complicato per il nostro territorio e in seno all’unica occasione che abbiamo per eleggere Andrea Orlando, presidente della Regione Liguria" - dice il segretario provinciale Joele Corigliano - "In considerazione della scadenza prossima del mio mandato da segretario e della mia condizione di studente all’estero, che mi impedisce di portare avanti con efficacia l’attività dei GD sul territorio, ho deciso di lasciar spazio a chi ha la possibilità di guidare la giovanile in una campagna elettorale così importante per la Liguria e per le vite di chi abita il nostro territorio". "Per queste ragioni - continua Corigliano - non ho dubbi che il nuovo Segretario reggente Antonio Stivala sarà in grado di portare i Giovani Democratici a giocare un ruolo importante in questa campagna elettorale. Una campagna per le regionali che si svolgerà casa per casa, strada per strada".

Seguono le prime parole del segretario reggente Antonio Stivala: "Sono grato per la fiducia che l'assemblea ha riposto in me e pienamente consapevole dell'impegno che ci aspetta" - afferma Stivala - "Come Giovani Democratici, saremo protagonisti nelle prossime elezioni regionali, con l'obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze dei giovani, tra cui la sostenibilità ambientale, il diritto allo studio, l'occupazione giovanile, la salute mentale e l'inclusione sociale. Ci impegneremo a farci carico di queste sfide mettendo al centro le priorità dei nostri coetanei. Il passo indietro di Corigliano sarà poi formalizzato dal congresso provinciale GD, che si svolgerà a tempo debito alla luce degli sviluppi regionali".