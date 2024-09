Sanremo: la signora Rosa festeggia 100 anni, gli auguri del vicesindaco Fellegara e del consigliere Toesca Caldora

Sabato pomeriggio il vicesindaco Fulvio Fellegara e il consigliere Vittorio Toesca Caldora hanno portato gli auguri del sindaco Alessandro Mager e dell’amministrazione comunale alla signora Rosa Iob in occasione del suo centesimo compleanno.

“E’ stata una grande gioia – racconta il vicesindaco – portare i saluti e gli auguri alla signora Rosa che ha raggiunto un traguardo così importante. Il compimento di 100 anni non è solo motivo di festa personale, ma anche occasione di riflessione su chi, come la signora, rappresenta un legame forte con il passato e le tradizioni della comunità, proponendosi come punto di riferimento e memoria storica per le generazioni più giovani. Alla signora Rosa rinnoviamo, quindi, i più affettuosi e sinceri auguri di buon compleanno”.