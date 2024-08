Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il match di domani con il Vado

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani in Coppa Italia contro il Vado. Il match, valido per il primo turno della manifestazione tricolore di serie D, si disputerà alle 16 allo stadio “Ferruccio Chittolina” di Quiliano.



Al termine della seduta mister Gori ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 21 i calciatori disponibili.



Portieri: Omar Bohli (’05), Federico Maffi (’05).

Difensori: Simone Bregliano, Lorenzo Bechini, Alessandro Cesari (’04), Mattia Di Fino (’06), Leonardo Raggio.

Centrocampisti: Simone Andreis, Alessandro Burlandi (’08), Gabriele Castelli (’06), Alberto Grancara, Giovanni Incorvaia, Diego Larotonda, Aleksandr Lohmatov (’07), Roberto Maglione, Lorenzo Pasquale (’06), Lorenzo Ranelli, Tommaso Rimondo (’04).

Attaccanti: Riccardo D’Antoni, Manuele Giustarini, Giuseppe Tedesco.