Sabato al Porto Antico di Genova la grande "festa" per le gemelle Alice e Asia D'Amato

Organizzato da Ginnastica Andrea Doria, Fgi Liguria e Stelle nello Sport, l'evento è aperto al pubblico e si terrà nel cuore del Piazzale Mandraccio

Lo sport genovese e ligure celebra Alice e Asia D'Amato. Appuntamento Sabato 31 agosto (ore 18:30) al Porto Antico di Genova per festeggiare due ragazze straordinarie, due modelli di sportive capaci, con magnifiche performance e risultati straordinari, di ispirare le nuove generazioni della Ginnastica Artistica italiana.



L'evento è promosso da Ginnastica Andrea Doria, Fgi Liguria e Stelle nello Sport con la preziosa collaborazione del Porto Antico di Genova, ogni anno cuore pulsante della Festa dello Sport dove la Ginnastica, con la sua area di prova e il suo annuale saggio, recita sempre un ruolo di primo piano.



Appuntamento alle ore 18:30 nel cuore del Piazzale Mandraccio. Alice, reduce dalla fantastica Olimpiade di Parigi culminata nell'oro alla trave e nell'argento nel concorso generale a squadre, e la gemella Asia saliranno sul palco per raccontare la loro emozionante storia. Davanti a loro, centinaia di ginnaste in arrivo da tutta la Liguria felici di poter "abbracciare" le due atlete delle Fiamme Oro e di ricevere la loro cartolina autografata e scattare un "selfie" da ricordare.

Sul palco le gemelle D'Amato saranno celebrate dalle massime autorità istituzionali e sportive e riceveranno l'Oscar delle Stelle, esattamente 10 anni dopo il primo riconoscimento al Galà delle Stelle nello Sport. Saranno presenti anche le massime cariche della Federazione Ginnastica d'Italia: dal vicepresidente vicario Valter Peroni, al Direttore tecnico Nazionale Enrico Casella, fino agli allenatori Marco Campodonico e Monica Bergamelli. Ospiti d'onore anche Giulia Segatori, ginnasta genovese che fa parte delle "farfalle" della ritmica e Giulia Volpi, genovese che ha partecipato a due Olimpiadi nell’artistica.

Laila Boldini, presidente della sezione Ginnastica dell'Andrea Doria, radunerà le più giovani leve della società che si confronteranno con Alice e Asia, così come compagne di squadra e avversarie dei loro anni di attività in Liguria, prima di lasciare (solo fisicamente) Genova e trasferirsi al Centro Federale di Brescia.



Una serata indimenticabile, caratterizzata anche da due coreografie speciali preparate dall'allenatrice Silvia Pezzati e dal suo staff con il supporto di alcune società liguri della Federginnastica. Speciali anche le due colonne sonore scelte per la serata, interpretate dalla giovane cantante genovese Francesca Montecroci.