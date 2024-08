Finite le vacanze, partono le iscrizioni al 25° Rally delle Palme

L’ultimo fine settimana di agosto tradizionalmente segna la fine delle vacanze estive e, quest’anno, anche il mettersi in moto della 25esima edizione del Rally delle Palme, che ha aperto i battenti con l’avvio delle iscrizioni giovedì 22 agosto e che resteranno aperte sino alle ore 24 di mercoledì 11 settembre. La gara del Ponente Ligure richiamerà poi i concorrenti a Bordighera nella serata di venerdì 20 settembre per le verifiche sportive, che proseguiranno nella mattina successiva nella location teatrale di Palazzo del Parco (via I Maggio, 1 – Bordighera), mentre in contemporanea il Lungomare Argentina ospiterà le verifiche sportive. Risolte le formalità burocratiche si potranno accendere i motori con lo Shake Down in programma dalle 9.00 alle 12.30 di sabato 21 settembre su un tratto di strada che sfiora i tre chilometri in località San Romolo.

Il cuore di Bordighera ospita il Rally delle Palme. Se le montagne dell’entroterra di Ponente saranno il palcoscenico delle sei prove speciali della gara, Bordighera sarà il fulcro della manifestazione. Ls città cara al pittore francese Claude Monet, ospiterà infatti i quattro riordini in Piazzale Zaccardi, il Lungomare Argentina sarà la sede di lavoro dei meccanici all’opera nel Parco Assistenza, l’isola pedonale di Corso Italia vivrà i due momenti clou dell’evento ospitando il palco partenza sabato pomeriggio alle 16.30 e domenica 22 settembre alle 17.00 con la cerimonia di arrivo.

“Il 25° Rally delle Palme offrirà un mix di tradizione e novità di percorso” afferma l’architetto Sergio Maiga, presidente di ACI Ponente Ligure organizzatore della gara. “Alle due classiche prove di domenica Ghimbegna-San Romolo e Perinaldo-San Romolo, abbiamo abbinato il doppio passaggio di sabato pomeriggio Perinaldo-Soldano, ripescando una classica prova del passato, che però non era mai stata affrontata in discesa, come accadrà per la prima volta in questa edizione”.

I motivi di interesse per la 25esima edizione del Rally delle Palme sono molteplici. Innanzitutto perché qualche suo tratto cronometrato sarà sicuramente percorso dai concorrenti del 71° Rallye Sanremo 2024, gara di chiusura del Campionato Italiano Assoluto Rallye Sparco. Inoltre il Palme sarà il terzo dei quattro appuntamenti della Coppa Italia Rally Zona-2. Del Michelin Trofeo Italia Zona-2 e del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Il concorrenti del 25° Rally delle Palme accenderanno i motori sabato 21 settembre alle ore 16.30 sulla pedana di partenza di Corso Italia a Bordighera e vi faranno ritorno domenica 22 settembre alle ore 17.00 dopo aver affrontato 65,55 km delle tre prove speciali percorse due volte (con il secondo passaggio della San Romolo-Soldano alla luce dei fari) inseriti in un percorso di 262,71 km.

Lo scorso anno andò così. 24° Rally delle Palme (Bordighera, 29-30 settembre 2023). 1) Elio Cortese-Domenico Verbicara, Škoda Fabia RS Rally2, in 43’55”8; 2. Patrizia Sciascia-Piercarlo Capolongo, Škoda Fabia RS Rally2, a 1’); 3. Flavio Brega-Fabio Barisonzi, Škoda Fabia Rally2, a 47”7. Albo ufficiale di gara e tutte le informazioni su: www.sanremorallye.it