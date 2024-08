Giulio Ivaldi si ricandida per un nuovo mandato alla guida della LND Liguria

Sabato 31 agosto, alle 10:30 presso il Tower Hotel Airport, si terrà l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio 2025-2028. Giulio Ivaldi è candidato unico alla presidenza, carica assunta per la prima volta nel dicembre 2016 a cui ha affiancato, nel marzo 2022, il ruolo di vicepresidente nazionale area Nord della LND.



L’impegno di Ivaldi per il prossimo quadriennio sarà finalizzato al completamento di molte attività iniziate nelle scorse stagioni sportive. Al centro dell’attenzione la riqualificazione degli impianti sportivi, già condotta con successo nei primi otto anni di mandato, con oltre 70 campi oggetto di importanti adeguamenti. Operazioni portate avanti da Ivaldi e dal suo Consiglio Direttivo grazie ai rapporti con le istituzioni locali.



La nuova LND Liguria opererà per il consolidamento delle strutture dei campionati, con l’esame della richiesta crescente delle società di poter impiegare le “seconde squadre”. Tra gli obiettivi del Comitato, la crescita numerica delle attività riguardanti il Calcio femminile e il Calcio a 5 maschile e femminile. Il confronto con le società sarà avviato in maniera proficua per poter risolvere ogni eventuale criticità riguardante lo svolgimento di campionati e tornei regionali del settore giovanile. In tale ottica, aumenterà anche l’interazione con il Settore Giovanile e Scolastico. L’azione della LND Liguria sarà rivolta anche alla crescita qualitativa delle Rappresentative Regionali e Provinciali.



“Teniamo molto anche ai rapporti tra società e mondo arbitrale e, naturalmente, anche a una fase nuova riguardante il confronto con i genitori dei nostri tesserati – afferma Ivaldi - In questa direzione, sarà fondamentale la Comunicazione ed è nel nostro programma anche la definizione di una struttura regionale che possa fornire una puntuale, efficace e precisa opera di consulenza, su tante tematiche, nei confronti delle nostre Società”.

La squadra del Presidente Giulio Ivaldi, per il quadriennio 2025-2028, è composta da Giovanni Pampana (La Spezia), Giovanni Balestrino (Savona), Paolo Rossi (Imperia), Simone Mariani (Savona), Danilo Friscione (Genova), Nicola Massa (Genova) e Roberto Pecunia (Genova Chiavari) per il Consiglio Direttivo, con Debora Storti delegata per l’attività Femminile e Paolo Vexina delegato per il Futsal/Calcio a 5.