Calcio. Al via la preparazione dell'Ospedaletti, parla mister Fabio Luccisano

“Qui è come stare in una grande famiglia, ci divertiamo, c’è entusiasmo e molti calciatori vogliono venire da noi”.

Bastano queste poche parole per introdurre la seconda stagione di mister Fabio Luccisano alla guida dell’Ospedaletti. Una sfida iniziata nell’estate del 2023 con l’obiettivo di ricostruire e arrivata poi al trionfo della Juniores prima nel campionato provinciale, poi alle finali regionali. Il tutto sotto la sua guida, in un filo diretto tra Prima Squadra e ‘cantera’ come è obiettivo dichiarato della società ormai da diverse stagioni.

Da qualche giorno al campo “Ciccio Ozenda” è iniziata la preparazione sotto la guida del duo Luccisano-Luci, coppia di tecnici, amici fraterni e pilastri del calcio ponentino. Prima Squadra e Juniores insieme sul campo in un gruppo unico, per abbattere ogni confine di età e per consentire allo staff tecnico di lavorare a pieno ritmo con le due rose in contemporanea.

“Siamo entusiasti, stiamo lavorando bene anche perché abbiamo uno staff importante e c’è un bel gruppo di lavoro - commenta mister Fabio Luccisano - i ragazzi sono carichi ed è importante. La Juniores affronterà il campionato di Eccellenza e sarà difficile, mentre per la Prima Squadra sono contento che si siano aggiunti nomi di rilievo per raggiungere obiettivi importanti. Rispetto all’anno scorso abbiamo una rosa un po’ più esperta in ogni reparto e abbiamo preso giocatori che serviranno anche per far crescere tanti giovani bravi”.

Per la stagione 2024/2025 a Ospedaletti è tornata la coppia formata da Fabio Luccisano e Carmelo Luci rispettivamente in veste di allenatore e direttore tecnico. Un duo che, anche se a ruoli invertiti, ha già avuto modo di mettersi alla prova e che quest’anno si confronterà con la doppia sfida di Prima Squadra e Juniores.

“Ci conosciamo bene, siamo amici fraterni, siamo sulla stessa lunghezza d’onda e quando c’è stata l’opportunità l’ho chiamato subito per lavorare di nuovo insieme - dice Luccisano - è un elemento importante per la crescita della squadra”.

Al campo la concentrazione è massima e si guarda alla stagione che sta per iniziare con l’obiettivo di crescere ancora e di portare sempre più giovani a esordire tra i grandi, come spiega mister Luccisano: “L’anno scorso ho visto molti elementi di qualità e la Juniores ha ottenuto un grande risultato con tanto entusiasmo e divertimento in un ambiente sano e che ti fa lavorare bene, una grande famiglia. Ci divertiamo ed è per questo che tanti calciatori vogliono venire da noi. Il progetto sarà sempre incentrato sui giovani, motivo per cui facciamo la preparazione tutti insieme, Prima Squadra e Juniores in un solo gruppo. Tutti sono partecipi. E quest’anno avremo modo di pescare dal settore giovanile anche qualche 2008”

Infine, impossibile non parlare di obiettivi. “Per la Juniores è difficile pensare a obiettivi perché non abbiamo mai affrontato il campionato di Eccellenza e ci sono tante squadre importanti, soprattutto nella zona di Genova - conclude mister Luccisano - sarà difficile ma cercheremo di fare bene, abbiamo una buona squadra. Per la Prima Squadra il nostro obiettivo è arrivare ai playoff anche se quest’anno il livello si è alzato sempre di più”.