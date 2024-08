Calcio. La Sanremese prosegue coi test precampionato: battuto 1-0 il Monaco Senior 3

La Sanremese continua con i suoi test prestagionali allo stadio Comunale. Ieri pomeriggio, a far visita ai matuziani la formazione giovanile Senior 3 del Monaco.

Il risultato finale è stato di 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie alla rete decisiva di Tedesco al 22' del primo tempo. Al 66' inoltre, il portiere Maffi si prende la scena parando un rigore che determina il risultato finale in favore dei biancazzurri.

Mister Gori continua a cercare indicazioni importanti in vista del primo impegno ufficiale, domenica 1 Settembre in casa del Vado per il secondo turno di Coppa Italia. Il prossimo test è in programma Sabato 24 Agosto, sempre al "Comunale" alle 18 contro il Pietra Ligure.