Piccole Canaglie in sella: la passione trionfa al Trofeo Poliartigiana di La Spezia

"Sempre avanti...anche quando sei dietro!". Queste le parole dell'allenatore delle Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team Alessandro Rolando, e questo è l'atteggiamento che si vede in ogni bambino e bambina che appartiene a questo bellissimo gruppo. Non è mai la vittoria, la coppa o la medaglia a contare alla fine di ogni gara, ma lo spirito con cui questi bambini corrono in bici. Uno spirito che sarà qualcosa che gli tornerà utile anche da grandi.

Con queste premesse si è corsa ieri pomeriggio ad Arcola, in provincia di La Spezia, il primo Trofeo Poliartigiana che ha visto coinvolgere i nostri giovani ciclisti dai 3 ai 12 anni. Nel pieno del pomeriggio, hanno aperto le danze i G0 dove la nostra Charline Brusco ha tagliato il traguardo in seconda posizione assoluta, subito seguita da Mattia Balestra, il boss del gruppo.

Nei G1 prima posizione per Samuele Balestra, mentre nella seconda categoria dei Giovanissimi gradino più alto per Ryan Cebotari e terzo posto per Thomas Bertani.

Podio tutto della Contraband Cycling Team nella Categoria G3 dove Brian Brusco sale sul primo gradino del podio; seconda posizione per Niccolò Semeria e terza posizione per Nikolas Brusco, che sale sul podio per la prima volta da quando ha cominciato a correre anni fa. Simbolo dell'impegno, della costanza e della passione che questo bambino ha sempre messo in questo sport. Un grande esempio per tutti i suoi compagni e non solo.

Si chiude con la Categoria G5 dove, dopo una gara appassionante, Alessandro Barbero ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito in 5° posizione da Matteo Grosso.

Caldo, circuito breve e zona industriale. Le premesse non erano delle migliori, ma qualche gioco d'acqua e la grande amicizia che lega questi bambini hanno reso la giornata come sempre bellissima.

Seguiteci sui social: su Facebook e Instagram @contrabandcyclingteam @lepiccolecanaglie