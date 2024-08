Canada Open, il sanremese Matteo Arnaldi batte Kei Nishikori e vola in semifinale (Foto)

Il tennista sanremese Matteo Arnaldi, nei quarti di finale del Canada Open, batte Kei Nishikori e vola, così, in semifinale.

Straordinaria partita per il giovane che si allena al circolo Tennis Sanremo, che riesce a superare l'avversario giapponese in due set per 6-4, 7-5. L'incontro si è concluso con un toccante abbraccio tra Kei Nishikori e Matteo Arnaldi.

Sta andando bene l'esperienza di Arnaldi, numero 46 del mondo, al Masters 1000 di Montreal, dopo aver sconfitto Mackenzie McDonald ai trentaduesimi di finale in tre set per 4-6, 6-4, 6-4, Karen Chačanov ai sedicesimi di finale in due set per 7-5, 7-5 e Alejandro Davidovich Fokina agli ottavi, decisa a tavolino, per 4-6, 7-6, 3-0, oggi è riuscito a prevalere su Nishikori, già numero 4 della classifica ATP, conquistando così un posto in semifinale dove dovrà affrontare il russo Andrej Rublëv che ha battuto il numero uno del mondo Jannik Sinner in tre set.

"Per la prima volta in carriera Matteo Arnaldi raggiunge la semifinale di un torneo Masters 1000" - commenta il circolo Tennis Sanremo - "Il risultato finale di 6/4 7/5 testimonia una partita tirata ma sostanzialmente sempre sotto controllo da parte di Arnaldi che si è prodotto in uno schema a lui molto caro e redditizio: difesa strenua con velocissimi recuperi e rapidi e improvvisi contrattacchi. Matteo ha dovuto disputare due partite di fila per recuperare la giornata di ieri persa per pioggia, dopo aver sconfitto rispettivamente lo statunitense Mackenzie McDonald al primo turno con il risultato di 4/6 6/4 6/4, il russo Karen Khachanov al secondo turno con il risultato di 7/5 7/5, lo spagnolo Davidovich Fotina agli ottavi di finale con il risultato di 4/6 7/6 3/0 ret. Purtroppo, l’altra partita dei quarti di finale ha visto soccombere Jannik Sinner per mano di Andrey Rublev per cui sfuma la possibilità di un derby italiano in semifinale e Matteo dovrà vedersela con il forte tennista russo, attualmente numero 8 della classifica ATP. Tutto di Sanremo l’angolo di Arnaldi, Matteo Civarolo, direttore della Sanremo Tennis Team, in qualità di coach e Filippo Ferraris come preparatore atletico".