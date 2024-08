Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, mercoledì 7 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 7 AGOSTO



SANREMO

18.00. Piña 2024: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Monkey's Beach Club, fino all’11 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con il ‘Quiet Night trio’: Ines Aliprandi (piano e voce), Mauro Demoro (contrabbasso), Enzo Cioffi (batteria). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: si visiterà la Piazza della Cattedrale di San Siro, per poi salire nella città Medioevale, tra piazzette e carruggi per arrivare al belvedere dei Giardini Regina Elena e più su fino al Santuario della Madonna della Costa. Discesa poi attraverso le porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (più info)

21.30. Arianna Porcelli Safonov presenta lo spettacolo ‘Omeophonie - Favole omeopatiche per adulti’ con Renato Cantini e Michele Staino. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti)

IMPERIA

16.00-24.00. Tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (fino a domenica 25 agosto)

21.00. Per la Rassegna ‘Un libro aperto - storie, parole, pagine’, Franco Nugnes presenta il libro ‘Senna. Le verità’. Via Antica dell’Ospizio, partecipazione libero



21.00. Concerto di Serena Bagozzi BAGS, vocalist storica di Claudio Baglioni, con il suo gruppo: Andrea Di Pasqua chitarra, Michele Di Carlantonio basso e Massimiliano Chiapperi batteria (15 euro). Intero ricavato a favore del progetto 2024 dell’Associazione ‘Il Cuore di Martina odv’. Banchina Aicardi, info e prenotazioni posti a sedere 335 321123

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. ‘L'Uomo e il Mare’: mostra di Marcos Marin con sculture monumentali, dipinti, incisioni e tecniche miste. Forte dell’Annunziata, fino al 30 agosto (martedì, mercoledì, giovedì h 9/12.30.15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra di Gigliola Bassoli a cura Cala del Forte. Porto cittadino, fino all’11 settembre



18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di agosto)

18.30-23.00. Mostra dell’artista Davide Puma dal titolo ‘Mirabilia’. Sala Espositiva di Cala del Forte (tutti i giorni fino al 24 agosto)

21.00. Per la rassegna estiva ‘(R)estate a Grimaldi’, esibizione in acustico di Oscar Bauer (chitarra) e Andrea Lupi (basso), un duo dal valore indiscusso nel panorama della musica acustica italiana. Terrazza panoramica in via Voronoff 27 (lato monte), ingresso libero e gratuito, info e prenotazioni 349 4917359

21.00. Per il IV ‘Albintimilium Theatrum Fest’, ‘Il Viaggio di Enea. Fuga da una città in fiamme’: spettacolo teatrale con Massimo Wertmüller. Progetto e regia Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure. Teatro Romano (più info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



8.50, 17.30 & 21.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato, ingresso libero, fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre

21.30. ‘La musica da film degli autori italiani’: concerto dell’Orchestra Sinfonica Città di Bordighera diretta da Massimo Dal Prà con musiche di Morricone, Rota e Bacalov. Giardini Lowe (15 euro ridotto 12 euro)

OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

TAGGIA

21.30. Balliamo l'estate: animazione musicale con Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chiorotti



RIVA LIGURE



10.00. Mercatino hobbistico tutti i mercoledì e sabato fino al 31 agosto

21.15. Per la rassegna Bim Bum Bam, spettacolo ‘Bizzarri Equilibri’ in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.00. ‘De Strigibus, ovvero fenomeni di stregoneria nella Valle Argentina’: spettacolo musicale per indagare in modo originale sulle tradizioni popolari: credenze magiche, pregiudizi popolari e superstizioni in uso presso le popolazioni rurali. Piazza Baden Powell

21.15. Proiezione film ‘Cattivissimo me’ (Anteprima Nazionale). Anfiteatro Marina degli Aregai (7 euro intero 5 euro ridotto)

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Radio Grock, dj set in piazza Roma

DIANO MARINA

21.00. Per la rassegna ‘Due parole in riva al mare’, Gianluca Gotto presenta il libro ‘Quando inizia la felicità’ (Mondadori). Dialogo con l’autore a cura di Gaia Ammirati, giornalista. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle’ sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni h 17/24 e da venerdì a domenica h 9/24)



21.00. Giochi e Gonfiabili per i più piccini in Piazza dello Sport (tutti i giorni fino all'8 settembre)

21.30. Zumba in Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Orlando d'amore furioso - Le belle parole spesso nascondono cattivi tranelli’: spettacolo itinerante di Emanuele Conte del Teatro della Tosse ispirato a uno dei più grandi capolavori della letteratura per riscoprire la straordinaria modernità di Ariosto e dei suoi personaggi. Piazza Vittorio Emanuele, fino al 17 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)

BAJARDO



16.00. Morena Fellegara presenta il libro ‘Delitti e tarocchi’ a cura della Biblioteca del Tiglio. Chiesetta di San Rocco

CAMPOROSSO



21.15. Concerto del Trio ‘Senza Tempo’ composto da Gabriella Carioli soprano, Alberto Tiscia chitarra, Alberto Gibelli mandolino. In programma musiche da film e canzoni tradizionali napoletane. Apre la cantautrice Tiger Zane. Con la partecipazione dell'attrice Agata Nerelli. Arena di Bigauda, Corso Vittorio Emanuele 230, ingresso gratuito

CARPASIO



10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i giorni di agosto h 10/13-15/18)

CERIANA



17.00-19.00. Mostra collettiva di Roberta Botturi, Laura Maineri, Bruno Muran, Nino Lupi. Atelier Sottopalazzo in Via Palazzo 31, ingresso libero, fino all’11 agosto

DIANO ARENTINO



21.00. Per la rassegna ‘Piano Arentino’, ‘Light out of darkness’: concerto di Olivia Trummer. Azienda agricola Ada Musso, Via IV Novembre 12

DIANO CASTELLO

21.00. Per la ‘Rassegna Letteraria Number 27’, presentazione libro di Ugo Moriano ‘Oltre ogni ragionevole dubbio’. Partecipano il cantautore e scrittore ligure Simone Alessio, la scrittrice Giulia Quaranta Provenzano e la presidente dell’Associazione Number27 Marina Cavalleri. Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso libero (tutti i mercoledì di agosto)

DOLCEACQUA

12.00. Inaugurazione del collegamento della pista ciclopedonale di Dolceacqua in località Praeli, (via Giardini-area impianto sportivo). Partecipano l’assessore regionale Marco Scajola, il sindaco Fulvio Gazzola e diversi amministratori dei Comuni limitrofi

21.30. ‘Faccia di cane’: spettacolo con il comico della Gialappa’s Band Alessandro Bianchi. Piazza Mauro

DOLCEDO



21.15. Per ‘Cinema in piazzetta’, proiezione film Wildlife in Valle Argentina – il film’. Frazione Bellissimi, ingresso gratuito

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (ad agosto aperto tutti i giorni). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique: fuochi d’artificio musicali con la partecipazione dell’Inghilterra sul tema ‘È scritto nelle stelle’. Baia della città (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-22.00. ‘L'été au Port Hercule 2024’: Stand gastronomici (h 11.30/22.30) + Animazione (h 16/22.30) + Mercato dei siti storici Grimaldi (h 16.30/22) + commercianti aperti fino a mezzanotte. Port Hercule, fino al 25 agosto, info Informazioni: +377 93 150602





